Investigado el presunto autor de tres incendios forestales en Palma del Río (Córdoba)

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Palma del Río (Córdoba), ha investigado a una persona por su presunta participación en tres incendios forestales, que se originaron el pasado mes de agosto; el primero de ellos el día 13, en el que se quemaron cuatro hectáreas de pastos, matorrales mixtos y vegetación de ribera del río Genil y de la Isla del Duque.

Los otros dos incendios se produjeron los días 10 y 17 de agosto, en los que ardieron 12 hectáreas de pastos y pinos en el Paraje La Palmosa del término municipal de Palma del Río, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

En relación al primero de los incendios, agentes del Seprona localizaron el medio de ignición que dio origen al fuego e iniciaron las investigaciones. Desde la Policía Local de Palma del Río informaron que habían comprobado cómo desde un vehículo se lanzaba un objeto que habría causado el incendio. El investigado ha pasado a disposición judicial.

Durante el tiempo que estuvo activo el incendio forestal del día 13 existió peligro por la proximidad del mismo al núcleo urbano de Palma del Río y al Paraje del Pizón, donde existen casas aisladas.

La provincia de Córdoba, durante la semana del 10 al 17 de agosto de 2025 y en concreto para el municipio de Palma del Río, se hallaba en riesgo extremo tras el aviso de la Aemet, por lo que los incendios fueron provocados en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementaban de forma relevante el riesgo de propagación de los mismos.