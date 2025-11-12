Investigado por robar corcho de 230 alcornoques que dañó en una zona protegida de Villanueva del Duque (Córdoba)

VILLANUEVA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en Villanueva del Duque a un vecino de Villaviciosa de Córdoba, de 68 años de edad, como presunto autor de un delito de hurto y otro contra la protección a la flora y la fauna, tras extraer corcho provocando daños sobre una masa forestal de 230 alcornoques, con heridas sobre la capa madre, hachazos y desgarros por la extracción violenta.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el denunciante alertó del hurto de corcho en su finca de alcornocal de la zona, donde se han causado daños a los alcornoques de interés comunitario.

Tras las inspecciones oculares, los agentes averiguaron que en una finca colindante se habían efectuado por una persona trabajos de extracción del corcho, de ahí que centraron sus investigaciones sobre esta persona, a la vez que solicitó de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta las autorizaciones emitidas para realizar los trabajos de la saca del corcho en la zona investigada.

Al respecto, comprobaron que la persona había realizado los trabajos de la saca del corcho sin la correspondiente autorización administrativa, a excepción de una parcela de la cual sí tenía la correspondiente autorización.

Asimismo, los guardias civiles solicitaron de la Delegación de Medio Ambiente un informe técnico medioambiental en la zona, concretamente de las parcelas donde se había realizado la extracción del corcho.

INFORME DE LA JUNTA

Dicho informe, una vez emitido, señaló que la zona inspeccionada está declarada con hábitat de interés comunitario y que los trabajos de extracción del corcho no se han realizado siguiendo los estándares de buenas prácticas teniendo en cuenta el aprovechamiento de este recurso forestal, provocando daños sobre una masa forestal de 230 alcornoques, tales como heridas sobre la capa madre, hachazos, desgarros por la extracción violeta del corcho, etc.

En este caso, se ha evidenciado "un patrón muy similar en todas las parcelas inspeccionadas", donde, además de los daños producidos en los alcornoques, de forma indirecta se han generado otro tipo de perjuicios económicos como las pérdidas generadas en la próxima campaña.

Así, se recoge que "podría verse afectado el crecimiento normal del corcho afectando a su calidad y por tanto al valor comercial del mismo", con la producción de la bellota, el valor ecológico de refugio de la fauna silvestre, el control de erosión y la regulación hídrica, incluso la afección al valor paisajístico de la zona.

En base de la investigación realizada y las diligencias instruidas, los agentes han deducido la participación del hecho penal denunciado, procediéndose a la investigación del sospechoso como presunto autor de un delito de hurto del corcho y delito relativos a la protección de la flora y la fauna. El investigado y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.