Investigado un vecino de Motril (Granada) por la captura ilegal de jilgueros en Almuñécar

Investigado un vecino de Motril como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna silvestres. - GUARDIA CIVIL GRANADA

GRANADA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha investigado a un vecino de Motril, de 36 años de edad, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna silvestres tras ser sorprendido participando en una actividad de captura ilegal de aves fringílidas (jilgueros) en el término municipal de Almuñécar.

Según ha detallado la Guardia Civil de Granada en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio, cuando una patrulla de la Compañía de Motril recibió información sobre la presencia de varias personas practicando la captura ilegal de aves en la zona del Barranco de Ítrabo, dentro del término municipal de Almuñécar. Tras desplazarse al lugar para comprobar los hechos, los agentes observaron cómo tres individuos emprendían la huida a la carrera al percatarse de la presencia policial, haciendo caso omiso a las indicaciones de los guardias civiles. Después de un seguimiento a pie, los agentes lograron interceptar a uno de ellos.

Durante el registro superficial practicado al investigado, los agentes localizaron diversas cabillas metálicas "utilizadas habitualmente para la instalación de redes destinadas a la captura de aves". Posteriormente, durante la inspección de la zona, la Guardia Civil descubrió una instalación ilegal de captura de fauna silvestre compuesta por una red, considerada un método de captura no selectivo y prohibido, en la que se encontraban atrapadas dos aves que fueron liberadas de inmediato.

Asimismo, los agentes localizaron dos jilgueros comunes utilizados como cimbeles y otro ejemplar de la misma especie empleado como reclamo, todos ellos destinados a atraer aves silvestres hacia la red. Los agentes procedieron a la aprehensión de las artes de captura utilizadas, así como de las aves empleadas como reclamo, trasladando todos los efectos intervenidos al Puesto Principal de la Guardia Civil de Almuñécar para su puesta a disposición de la autoridad competente, continuando con las pesquisas para identificar a los otros dos implicados.

De este modo, la investigación se centra en un presunto delito contra la flora y la fauna por la captura de especies no cinegéticas. La normativa europea y nacional prohíbe con carácter general la captura de aves fringílidas para actividades de silvestrismo, así como el empleo de métodos masivos o no selectivos, entre ellos las redes japonesas o de niebla.

Por último, "la protección de la fauna silvestre y la lucha contra el furtivismo constituyen una prioridad para la Guardia Civil, que mantiene de forma permanente servicios de vigilancia y control orientados a prevenir la captura ilegal de aves y garantizar la conservación del patrimonio natural de la provincia de Granada".