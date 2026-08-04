Investigado un vecino de Torredonjimeno (Jaén) sorprendido por un dron cazando pájaros de forma ilegal

Redes abatibles utilizadas por el investigado - GUARDIA CIVIL

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén han investigado a un vecino de Torredonjimeno (Jaén) como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras ser localizado, gracias a un dron, capturando de forma ilegal especies protegidas (aves fringílidas) mediante el empleo de medios prohibidos.

La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó sobre la posible captura ilegal de estas aves en una zona del término municipal de Torredonjimeno. A raíz de esta información, los agentes del Equipo Pegaso establecieron diversos dispositivos de vigilancia utilizando sistemas de aeronaves no tripuladas (drones) para verificar los hechos y localizar al sospechoso.

Durante uno de los vuelos de observación, los agentes detectaron desde el aire la presencia de artes de captura y a una persona manipulándolas. Al desplazarse de inmediato al lugar --el paraje conocido como Cañada Meo, junto al Arroyo Cubo--, sorprendieron al investigado en el momento en que capturaba ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis) utilizando dos redes abatibles.

Para llevar a cabo la captura, el hombre empleaba dos ejemplares de jilguero como reclamo y un emisor acústico electrónico. Asimismo, los agentes localizaron en el lugar dos jaulas que contenían otros trece ejemplares jóvenes de jilguero que ya habían sido capturados previamente.

En total, la Guardia Civil intervino las redes abatibles y el resto de los medios materiales empleados para la actividad ilícita. Los 15 ejemplares de jilguero que el investigado tenía en su poder fueron liberados en el momento al encontrarse en condiciones aptas para retornar a su medio natural.

Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente.