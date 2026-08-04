Cuatro investigados por pesca furtiva en Doñana tras intervenir 500 kilos de captura ilegal

Pescado capturado ilegalmente en Doñana. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de Doñana (Seprona) en colaboración con agentes y celadores medioambientales del Espacio Natural de Doñana, investigan a cuatro furtivos de pesca con trasmallo ilegal en el Parque Nacional y Natural de Doñana, zona Matochal y Veta la Palma, del término municipal de La Puebla del Río (Sevilla); límite entre las provincias de Sevilla y Huelva, a los que se les ha intervenido 500 kilos de captura de pescado para su venta ilegal.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los furtivos se encontraban dentro del interior del Parque Natural de Doñana pescando con trasmallos ilegales --artes de pesca masivos no selectivos-- y carecían de los permisos del Espacio Natural de Doñana para pescar dentro de las balsas y caños del parque, aprovechando las horas nocturnas para pasar desapercibidos y acceder a zonas protegidas y no autorizadas.

Durante la intervención, los agentes identificaron a cuatro furtivos que salían del Parque Nacional con cuatro vehículos quads, tres remolques, material para pesca, aproximadamente mil metros de trasmallos ilegales y 500 kilos de pescado capturados para su venta ilegal, entre las especies de doradas, corvinas y lisas.

Las personas identificadas son investigadas por dos delitos contra la flora y fauna y por pesca furtiva ilegal. Además se han propuesto para sanción por las irregularidades observadas.

Esta actividad ilegal se ha desarrollado en una zona de alto valor ecológico, afectando a zonas de protección para las aves en Doñana, además de perturbar el hábitat de las diferentes especies del ecosistema. El dispositivo ha sido llevado a cabo por el destacamento del Seprona de Doñana junto con los agentes y celadores de medioambiente del Espacio de Doñana.