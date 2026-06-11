Un investigado en Villanueva de Córdoba tras intervenirle 14 comprimidos de éxtasis

Pastillas de éxtasis intervenidas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en la localidad de Villanueva de Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenirle 14 comprimidos de éxtasis que arrojaron un peso aproximado de cinco gramos.

Según informa la Benemérita en una nota, la actuación se desarrolló en el casco urbano de la localidad de Villanueva de Córdoba, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de ese municipio prestaban servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones de la estación de autobuses de la localidad.

En este contexto, los agentes observaron a una persona joven que, al percatarse de la presencia policial, trató de evitar el contacto con los guardias civiles cambiando bruscamente de dirección y mostrando actitud nerviosa, motivo por el que se procedió a su identificación.

Tras practicar un cacheo superficial, los agentes localizaron en uno de sus bolsillos 14 comprimidos sin envase médico y con formas y colores diversos, que una vez fueron sometidos a las correspondientes pruebas de identificación resultaron ser éxtasis, con un peso en conjunto aproximado de cinco gramos.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como a la intervención de la sustancia estupefaciente hallada. La actuación se enmarca en el Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio que la Guardia Civil desarrolla de forma permanente para prevenir el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en espacios públicos y zonas de concentración de personas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.