Un investigado tras volcar su camión en la N-420 cerca de Cardeña (Córdoba) y dar positivo en alcohol

Patrulla de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CARDEÑA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión implicado en siniestro vial en Cardeña (Córdoba) que arrojó una tasa de alcohol en aire espirado de 0,70 mg/l. El siniestro vial consistió en salida de vía de un vehículo articulado, y posterior vuelco en calzada, y una colisión, provocando un corte total durante varias horas de la carretera N-420.

Según informa la Benemérita en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado día 17 de noviembre en la carretera N-420, próximo a la localidad de Cardeña, cuando el conductor de un vehículo articulado que circulaba en dirección a Montoro perdió el control de su vehículo, saliéndose de la vía y, posteriormente, volcando en la calzada, quedando atravesado sobre la misma. Estos hechos provocaron un corte total de la carretera durante varias horas, además de producirse posteriormente una colisión contra este vehículo por parte de otro usuario de la vía.

Tras la realización de las pruebas de alcoholemia correspondientes, el conductor arrojó una tasa de alcohol en aire espirado de 0,70 mg/l, procediéndose a petición del conductor a la realización de un análisis de contraste en sangre por personal facultativo en un centro médico, que confirmó el resultado obtenido en aire espirado.

Así las cosas, se procedió a investigar a dicho conductor por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción de vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pudiendo ser sancionado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del derecho a conducir de uno a cuatro años.