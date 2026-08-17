Investigador diferencia el episodio sísmico actual en Granada con el enjambre de 2021 por su estructura de réplicas

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas del distrito Zaidín de la ciudad de Granada. A 15 de agosto de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Instituto Universitario de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada (UGR), José Morales, establece diferencias entre el actual episodio sísmico que ha tenido su máxima expresión en el terremoto de este pasado sábado con una magnitud en torno a cinco con epicentro en Alhendín (Granada) y la serie que tuvo especial incidencia en Santa Fe, Chauchina o Atarfe en 2021. Así, ha manifestado que "a día de hoy, con lo que observamos, parece que tiene una conducta diferente a la serie de Atarfe".

Morales ha explicado a Europa Press que la principal distinción radica en la estructura del evento, ya que "en este caso --el actual--, lo que sí estamos viendo es que ha habido lo que parecen algunos premonitorios de magnitud de 3,7 --como el ocurrido el pasado viernes por la tarde--, y luego un terremoto principal que fue el de la madrugada del 15 con una magnitud de 5, en principio, si bien el IGN lo ha rebajado a 4,8", seguido de réplicas hasta ahora decrecientes.

El investigador ha contrastado este patrón con el episodio de 2021, que "se consideró como un enjambre sísmico, donde hubo seis terremotos de magnitud 4 o más, donde no hubo un terremoto principal al que poder catalogar como tal". También ha aclarado que en la depresión de Granada los episodios sísmicos se manifiestan de forma diferente atendiendo a la zona donde se producen.

Sin embargo, Morales ha advertido sobre la necesidad de mantener una cautela respecto a estas consideraciones, y ha indicado que para poder hacer algún análisis comparativo entre un episodio sísmico y otro "falta tiempo": "Sabemos bastante y creemos que con mucho detalle acerca de la serie de Atarfe 2021, pero aquello duró desde enero hasta agosto de ese mismo año".

El experto ha subrayado que "solo llevamos tres días" del episodio actual, lo que limita la capacidad de análisis definitivo, ya que "puede ocurrir otro terremoto un poco más grande y entonces mi consideración cambiaría".

Preguntado por el concepto de enjambre sísmico, Morales ha aclarado que, en el contexto actual, "no lo consideraría un enjambre porque un enjambre son muchos terremotos en un espacio muy corto espacial y en un tiempo muy corto, pero donde no hay un terremoto al cual denominar principal".

Respecto a la duración esperada de la actividad sísmica, el investigador ha indicado que "es normal que haya réplicas y que duren días". Y en cuanto a la imposibilidad de hacer predicciones sísmicas, Morales ha utilizado una comparación médica para explicar las limitaciones científicas actuales: "Eso es como si se le pide a un médico que te diga cuándo vas a pillar la gripe este año. Pues mira, es probable que pilles la gripe, pero si te vacunas, pues serás menos vulnerable", ha dicho también en relación a la necesidad de mantener las medidas de prevención adecuadas.

El investigador ha enfatizado que "la predicción es una herramienta que ni contemplamos. De la conducta de la sismicidad en Granada afortunadamente conocemos ya bastante, pero para poder hacer un análisis riguroso desde un punto de vista científico, en este caso necesitamos aún tiempo".

Morales ha destacado que el Instituto Universitario de Investigación de Geofísica "es la evolución de lo que fue el antiguo observatorio de Cartuja en los años 70" y que actualmente cuentan con "un centenar de estaciones en Granada Capital con acelerógrafos" para "hacer investigación con los datos que nos suministran todos estos equipos" y continuar mejorando el conocimiento sobre la sismicidad de la zona.