Un investigador con discapacidad de la UJA, becado para estudiar la trazabilidad blockchain en el sector oleícola

Acto de presentación de los proyectos seleccionados en la I convocatoria 'Fundación ONCE-Investiga' - UJA

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad de Jaén (UJA) Davide Maria Consolaro ha obtenido una beca para la realización de su tesis doctoral a través de la primera convocatoria del programa 'Fundación Once-Investiga', y que se enmarca en el Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021-2027.

El investigador becado se encuentra matriculado en el Programa Oficial de Doctorado en Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén y su tesis doctoral analiza el impacto de la trazabilidad blockchain como herramienta innovadora para mejorar la accesibilidad, la transparencia y la gobernanza en la cadena de valor del sector oleícola. La idea final es fortalecer la relación de confianza entre productores, operadores y consumidores.

La tesis está dirigida por el profesor Domingo Fernández-Uclés y codirigida por el profesor Julio Vena Oya, pertenecientes al Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología de la Universidad de Jaén.

Los objetivos de la citada tesis doctoral están alineados con las prioridades del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y mantienen un compromiso con la inclusión digital, la formación accesible y la valorización del territorio rural andaluz mediante tecnologías distribuidas y análisis de datos.

Además, la presente beca pone de relieve la resiliencia y el afán de superación de Davide Maria Consolaro, quien se encuentra en la actualidad en una estancia de movilidad internacional en la Universidad de Bolonia (UNIBO), dentro del Departamento de Ciencias y Tecnologías Agroalimentarias (DISTAL), bajo la dirección del profesor Giulio Malorgio y en colaboración con el doctor Cosimo Rota.

Esta beca no solo reconoce su trayectoria académica y personal de este investigador, sino que también sitúa a la UJA como un referente nacional en la integración de innovación tecnológica, inclusión y desarrollo del sector oleícola.

Consolaro es uno de los 14 universitarios con discapacidad han recibido en esta primera edición de estas becas una ayuda de Fundación ONCE para continuar su carrera investigadora, ya que forman parte de un colectivo representado todavía de manera "muy escasa" en ámbitos como el de la ciencia, la investigación y la docencia, debido a la existencia de "barreras estructurales sociales y económicas", tal y como se ha informado desde la UJA.