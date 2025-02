La investigadora Pilar Manchón, reconocida como Hija Predilecta de Andalucía: "Este galardón llega al alma"

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google Research, ha definido como una "sorpresa maravillosa" e "inesperada" ser reconocida Hija Predilecta de Andalucía, notificación que le llegó este domingo durante un vuelo en Estados Unidos.

"Siempre me he sentido muy andaluza, me encanta hablar de Sevilla, Andalucía y de toda España, y que te den un galardón como este le llega al alma a cualquiera", ha expresado a Europa Press esta investigadora sevillana, que reconoce sentirse todavía "un poco en estado de shock".

Para Manchón, "no solamente te sientes bien por ese reconocimiento, sino también por la oportunidad de conocer a otros andaluces que están haciendo cosas maravillosas", en referencia a los otros distinguidos en vísperas de este 28F, así como de pasar "más tiempo en casa" y "lucir" esta distinción.

Hay que recordar que la noticia de su reconocimiento como Hija Predilecta de Andalucía, que también comparte con el histórico futbolista sevillista Jesús Navas, se hizo pública a última hora de ayer tras el anuncio realizado por el presidente regional, Juanma Moreno, su perfil de 'X' (antes Twitter).

BIOGRAFÍA DE MANCHÓN

Nacida en Sevilla en 1972, la Administación autonómica describe a Manchón como una mujer emprendedora, empresaria y experta en lingüística computacional, que se ha convertido "en una referente mundial en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA)".

Actualmente es directora de estrategia de investigación en IA de Google, responsabilidad que desempeña desde octubre de 2019. Comenzó su andadura empresarial como fundadora de Indisys (Intelligent Dialogue Systems) creada en 2003 y dedicada al desarrollo de asistentes virtuales inteligentes con capacidades de conversación similares a las humanas. Todo un hito, como destaca la Junta, "que abrió el camino al desarrollo de tecnologías que facilitan el entendimiento de los humanos con las máquinas".

La compañía se convirtió en líder de mercado y protagonizó una expansión internacional en países como Reino Unido, Italia, Argentina y Nueva Zelanda, además de reportarle diversos premios a escala mundial. Indisys se convirtió en la primera empresa española adquirida por la multinacional Intel.

A partir de ese momento, Manchón se incorporó al 'staff' de Intel Corporation en California, de donde pasó a Amazon, como directora de interfaces cognitivas. Tras diversas experiencias en el sector tecnológico en Estados Unidos recaló en Google, donde dirige la estrategia de investigación en inteligencia artificial.

En paralelo, Manchón es consejera en varias empresas de inteligencia artificial, universidades, ONG y entidades de Capital Riesgo. También es miembro del Consejo de Expertos de Estrategia de IA del Gobierno de España y ha recibido diversos premios y menciones "por su influencia en el mundo del liderazgo y emprendimiento, así como por su impacto en la comunidad latina e hispana".

De hecho, según incide la Junta, Manchón desempeña un papel destacado en 'Latinas in Tech', un grupo de mujeres de origen latino e ibérico que se reúne, promueve y realza la labor profesional del colectivo. Su carrera y experiencia profesional la han conducido, además, a ofrecer sesiones de oradora motivacional y a impartir charlas junto a CEO de compañías de primer nivel.

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla, Pilar Manchón "se ha convertido en un referente y ejemplo de talento, emprendimiento y excelencia profesional admirado en todo el mundo", ha subrayado la Administración regional.