Investigadores del Imibic identifican la inflamación crónica como determinante para desarrollar resistencia a insulina

Publicado 18/08/2018 12:09:35 CET

CÓRDOBA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), el Hospital Universitario Reina Sofía y la Universidad de Córdoba pertenecientes al grupo GC-05 de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas-Crónicas del Aparato Locomotor y Tejido Conectivo y adscritos al grupo PAIDI CTS-1004 han llevado a cabo un reciente estudio que demuestra el importante papel de la inflamación crónica en el desarrollo de resistencia a insulina en pacientes con artritis reumatoide.

Según han informado a Europa Press desde el Imibic, el trabajo, publicado en la revista 'Journal of Internal Medicine', ha sido dirigido por la doctora Nuria Barbarroja y engloba diferentes estrategias: primero, un extenso análisis del perfil metabólico de cien pacientes con artritis reumatoide comparado con 50 donantes sanos y además, estudios funcionales en un modelo de ratón con artritis inducida por colágeno y una línea celular de adipocitos tratados con el suero de pacientes con AR.

Al respecto, los investigadores demuestran "una estrecha asociación entre los niveles de inflamación presente en estos pacientes con indicadores de resistencia a insulina, sobre todo en pacientes con una actividad moderada-severa de la enfermedad".

Además, describen en profundidad "las alteraciones moleculares inducidas por la artritis relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, asociadas a un estado de inflamación crónica y que afectan principalmente al tejido adiposo, seguido por el músculo esquelético en ratones".

Asimismo, identifican como diferentes moléculas inflamatorias presentes en el suero de pacientes con AR promueven "la alteración del metabolismo adipocitario, recapitulando los resultados obtenidos en el tejido de ratones con artritis".

Así pues, los resultados de éste artículo resaltan "la importancia del control de la inflamación en estos pacientes crónicos", sugiriendo que "estrategias dirigidas a inhibir la inflamación pueden ser una excelente opción para normalizar los problemas metabólicos asociados a la AR".

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica y sistémica caracterizada por inflamación de las articulaciones y asociada a importantes afectaciones extra-articulares como síndrome metabólico, obesidad o diabetes, importantes manifestaciones que conllevan al desarrollo de enfermedad cardiovascular, principal causa de mortalidad en estos pacientes.

INSTITUCIONES DE PRESTIGIO

El artículo se encuentra disponible en las principales plataformas de divulgación científica. Se titula 'Defective glucose and lipid metabolism in Rheumatoid Arthritis is determined by chronic inflammation in metabolic tissues' y ha sido llevado a cabo por un extenso equipo multidisciplinar con la colaboración de diferentes instituciones de prestigio, especializadas tanto en enfermedades metabólicas como reumáticas.

En concreto, se encuentran el Institute of Metabolic Science, Addenbroke's Hospital, University of Cambridge, Reino Unido; Deparment of Clinical and Biological Sciences, Center of Research of Immunopathology and Rare Diseases-Coordinating Center of Piemonte and Valle d'Aosta Network for Rare Diseases, Turín, Italia; el grupo GC-11 de 'Metabolismo y diferenciación adipocitaria. Síndrome metabólico' del Imibic, y el grupo GC-05 del Imibic liderado por Rosario López Pedrera y Eduardo Collantes Estévez.

En este sentido, los autores son Iván Arias de la Rosa, Alejandro Escudero-Contreras, Sergio Rodríguez Cuenca, Miriam Ruiz Ponce, Yolanda Jiménez Gómez, Patricia Ruiz Limón, Carlos Pérez Sánchez, María del Carmen Ábalos Aguilera, Irene Cecchi, Rafaela Ortega, Jerusalem Calvo, Rocío Guzmán, María del Mar Malagón, Eduardo Collantes, Antonio Vidal Puig, Chary López Pedrera y Nuria Barbarroja.