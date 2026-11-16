Investigadores internacionales estudian en la Mezquita de Córdoba los restos de techos de madera más antiguos de Europa

Archivo - Un investigador fotografía una de las vigas de la antigua techumbre de la Mezquita de Córdoba que son objeto de estudio. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores internacionales estudian en la Mezquita-Catedral de Córdoba los restos de techumbre de madera más antiguos de Europa, en el marco de un ambicioso proyecto científico, financiado por la Fundación Alemana de Investigación (DFG), para documentar las maderas califales del monumento, declarado Patrimonio la Humanidad por la Unesco, con el fin de reconstruir su historia.

Así lo han dado a conocer este lunes el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, y el director científico del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, Felix Arnold, junto a especialistas de las las universidades alemanas de Braunschweig y Bamberg, que desarrollan en colaboración con la institución capitular esta investigación de tres años de duración.

De esta forma, el Cabildo, en su constante "compromiso con la investigación científica y la conservación", acoge este nuevo proyecto internacional, centrado en la documentación y el estudio de las históricas maderas de la Mezquita-Catedral. Se trata de "un hito arqueológico de primer nivel", ya que el monumento custodia los restos más antiguos y completos de un techo de madera y de una estructura de cubierta que se conservan en toda Europa.

El objetivo principal de esta iniciativa es recabar información precisa sobre el aspecto original del tejado del edificio califal, así como reconstruir su evolución histórica hasta la actualidad. El proyecto está dirigido por los investigadores Felix Arnold (Instituto Arqueológico Alemán), Ulrike Fauerbach (Universidad de Braunschweig) y Thomas EiBing (Universidad de Bamberg).

Durante la primera campaña, desarrollada a lo largo de dos meses, el equipo ha inventariado, descrito, dibujado y fotografiado las piezas expuestas en el patio de la Mezquita-Catedral. En total, se han analizado 167 vigas y 65 tableros procedentes en su mayoría del alfarje del siglo X, los cuales fueron recuperados durante las restauraciones iniciadas en 1875 y estudiados en su día por Félix Hernández.

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR A TRES BANDAS

Para llevar a cabo este exhaustivo análisis, las instituciones académicas se han dividido los ámbitos de estudio. La Universidad de Braunschweig se está encargando de estudiar la estructura arquitectónica de la cubierta, "lo que permitirá arrojar nuevos datos sobre el efecto espacial del alfarje original y documentar reformas históricas, como las acometidas en el siglo XIV".

Por su parte, el Instituto Arqueológico Alemán centra sus esfuerzos en "la excepcional decoración de las piezas". Los investigadores están "analizando los restos de relieves y policromía de época califal, así como los bocetos preparatorios y diversas marcas de artesanos en árabe, un hallazgo que aportará una perspectiva inédita sobre la pintura y los métodos de trabajo altomedievales".

Finalmente, la Universidad de Bamberg aborda el estudio material de la madera, es decir, "la identificación de especies, procedencia, técnicas de tala y datación por radiocarbono". Con esta última técnica, el equipo confía en "establecer una cronología exacta que permita rellenar la actual laguna existente en la dendrocronología europea entre los siglos X y XII".

Los resultados de estas investigaciones se incorporarán de forma directa a los trabajos de conservación que el Cabildo Catedral mantiene en curso. Este proyecto supone "un paso más en la protección del monumento y da continuidad a la fructífera colaboración científica entre el Cabildo y el Instituto Arqueológico Alemán, iniciada en el año 1960".