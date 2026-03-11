Investigadores de seis centros del CSIC en Andalucía asistirán al tercer Agro-Hub Students Meeting el 12 y 13 en Sevilla

Investigadores de seis centros del CSIC en Andalucía asistirán al tercer Agro-Hub Students Meeting el 12 y 13 de marzo en Sevilla. - CSIC

El Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) acogerá los días 12 y 13 de marzo de 2026 la tercera edición del Agro-Hub Andalucía PhD Students Meeting. Una cita que cuenta con más de 150 personas inscritas y reunirá a investigadores de seis centros del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC) en Andalucía.

Según ha detallado CSIC en una nota, este encuentro, dirigido a investigadores predoctorales de centros propios y mixtos del CSIC, tiene como objetivo "dar a conocer los resultados derivados de sus trabajos experimentales y promover la cooperación científica en el ámbito de las Ciencias Agrarias en Andalucía".

Concretamente, los centros participantes son: el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF, CSIC-Universidad de Sevilla), la Estación Experimental del Zaidín (EEZ, CSIC), el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC), el Instituto de la Grasa (IG, CSIC), el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas, CSIC) y el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM-La Mayora, CSIC-Universidad de Málaga). Además, también participarán investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).

Asimismo, el programa científico incluye 32 presentaciones orales y más de 65 pósteres, que abordarán temáticas alineadas con los retos actuales del sector biotecnológico y agroalimentario. Entre ellas destacan la bioquímica y biología molecular de cianobacterias, microalgas y plantas, la mejora genética de cultivos, la gestión eficiente de los recursos hídricos, la sostenibilidad ambiental, las interacciones planta-microorganismo o la revalorización de subproductos agrícolas.

No obstante, esta tercera edición de Andalucía Agro-Hub PhD Students Meeting proporcionará un espacio para el intercambio de conocimiento y la generación de sinergias entre grupos de investigación, además de contribuir al desarrollo de las carreras científicas de los investigadores predoctorales.

QUÉ ES AGRO-HUB

Agro-Hub Andalucía es una iniciativa que conecta a los centros del CSIC dedicados a las ciencias agrarias y agroalimentarias en Andalucía. Su objetivo es fomentar la colaboración científica, impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la formación de jóvenes investigadores en áreas clave como la biotecnología vegetal, la sostenibilidad agrícola o la mejora de cultivos.

Entre sus actividades se engloban encuentros científicos y jornadas de intercambio entre investigadores.

El CSIC cuenta, según su memoria de 2025, con 19 centros de investigación en Ciencias Agrarias, con un total de 195 grupos de investigación y 2447 proyectos actualmente vigentes.

SOBRE IBVF

El Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla dedicado al estudio de la biología vegetal, con "especial atención a la fotosíntesis, el metabolismo y la biotecnología de cianobacterias, microalgas y plantas".

Sus investigaciones buscan comprender los procesos fundamentales de la vida vegetal y contribuir al desarrollo de soluciones biotecnológicas para una agricultura "más sostenible y eficiente". Esta actividad cuenta con el apoyo de la Ayuda de Excelencia MaX-CSIC.