Investigadores de la UPO y la UGR, premiados por la Asociación Americana de Lingüística Aplicada

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Francisco Lorenzo y Adrián Granados, junto a la profesora de la Universidad de Granada (UGR) Nuria Rico, han sido distinguidos con el premio al mejor artículo de investigación del año por la Asociación Americana de Lingüística Aplicada (AAAL).

El trabajo premiado se titula 'Equity in Bilingual Education: Socioeconomic Status and Content and Language Integrated Learning in Monolingual Southern Europe', publicado en la revista 'Applied Linguistics', de la Universidad de Oxford.

Según ha explicado la UPO en un comunicado, el premio de la AAAL al mejor artículo de investigación se otorga anualmente a los autores de un artículo que sea reconocido por los líderes en el campo como de calidad excepcional y de mayor impacto potencial en el avance del conocimiento en lingüística aplicada. Todos los artículos publicados en revistas indexadas de la disciplina son candidatos al premio, al que se opta por nominación de un comité de editores de revistas científicas.

Los miembros del Comité de Selección de la AAAL, presidido por Ute Roemer de la Georgia State University, han considerado que el artículo "hace una importante contribución al debate sobre los efectos del estatus socioeconómico en el desarrollo del bilingüismo funcional".

Basándose en los resultados de un análisis cuantitativo a gran escala que utiliza datos de más de 3.800 estudiantes, el artículo demuestra "de forma convincente" cómo los modelos educativos bilingües actúan como nivelador del desarrollo de competencia lingüística a través de todos los estratos sociales medidos por el índice socioeconómico de los estudiantes.

Así, han destacado que el estudio "tiene importantes implicaciones para la política de educación lingüística y aborda cuestiones centrales relacionadas con la equidad, un tema que es fundamental para la misión de la AAAL".

El estudio enmarca estos resultados en la teoría de distribución del capital lingüístico como extensión del capital cultural de los sujetos y aporta datos que demuestran los paralelismos entre estructura social y estructura lingüística disponible. Este trabajo se enmarca en la línea de estudio del equipo de investigación sobre el desarrollo de la complejidad lingüística en términos de cohesión, estructuras sintácticas, riqueza léxica y funciones discursivas, esto es, del potencial significativo y de su dimensión social.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la Conferencia de la AAAL del próximo año, que se celebrará en marzo de 2022 en Pittsburg (Pensilvania, Estados Unidos).