Investigados dos conductores por exceder en más de 80 kilómetros la velocidad permitida en la A-431 en Córdoba

Control de tráfico de la Guardia Civil en la carretera A-431, que une Córdoba con Lora del Río (Sevilla). - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba investiga a dos conductores por exceder en más de 80 kilómetros la velocidad permitida en un tramo limitado a 70 kilómetros por hora en la carretera A-431, que une la capital cordobesa con Lora del Río (Sevilla).

Según ha informado la Benemérita, los agentes establecieron en horario nocturno un punto de verificación de velocidad, alcohol y drogas en el citado tramo, en el término de la ciudad, dado el notable índice de siniestralidad y afluencia de circulación.

Al no haber sido posible la parada inmediata de los vehículos infractores, las gestiones para la correcta identificación de los respectivos conductores fueron encomendadas al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), afecta al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Al respecto, los efectivos han procedido a la investigación de los dos conductores como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, recogidos en el artículo 379.1 del Código Penal, al circular por vía interurbana, superando en más de 80 kilómetros por hora el límite de velocidad establecido, circulando uno de los vehículos a 168 y el otro a 163 kilómetros por hora.

En este sentido, los conductores investigados se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Este tipo de comportamientos, particularmente en horario nocturno, revisten especial gravedad, dada la afluencia en esta vía de usuarios considerados como vulnerables.