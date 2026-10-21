Investigan el abandono de menores en Granada cuyos familiares entraron desde África como turistas

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abiertas ocho investigaciones relacionadas con el presunto abandono de menores de edad por parte de sus familiares tras haber entrado en nuestro país como turistas con visado, procedentes del Norte de África.

Los menores se presentan en dependencias policiales, solos o acompañados de terceros, con una doble finalidad: por un lado, obtener una autorización de residencia --que permite, con el tiempo, reagrupar a sus familiares-- y por otro acceder a formación docente y manutención de manera gratuita.

Actualmente la Policía Nacional en Granada ha detenido a ocho personas acusadas de los delitos anteriores y otros tantos menores han sido entregados a sus familiares. Mientras, se mantienen abiertas más líneas de investigación y se prevén más detenciones en las próximas semanas.

La apertura de diligencias se sustenta en dos ilícitos: el favorecimiento de la inmigración clandestina y el abandono de menores. Ambos delitos cuentan con penas de prisión y multas para quienes contravengan la norma.

CRECE ESTA PRÁCTICA

Los grupos investigadores se han percatado del incremento paulatino de dicha conducta ilícita. Desde el inicio de 2026, solo en la provincia de Granada se han instruido diligencias ante la llegada de un total de 19 menores migrantes extranjeros.

La mayoría de casos siguen un mismo patrón. Son menores de entornos acomodados en su país, la mayoría domina otros idiomas como el inglés y francés, además de personarse en dependencias policiales con ropa de marca y en muy buen estado; aunque en muchas ocasiones manifiestan haber cruzado la frontera ocultos en medios de transporte como camiones.

Los menores aparecen en comisarías argumentando que se encuentran solos, muchas veces son acompañados por terceras personas e incluso familiares directos que ya son residentes en España.

En la mayoría de casos, notifican a la policía que no se conocen o los han encontrado deambulando hace poco mientras que, en realidad, solo han pasados horas desde que sus padres han retornado a su país.