Investigan la agresión a una mujer por parte de un hombre en un domicilio de Guadix (Granada)

Archivo - Imagen de archivo del Hospital de Alta Resolución de Guadix. - JUNTA - Archivo

GUADIX (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga la presunta agresión a una mujer por parte de un hombre en la madrugada de este jueves en un domicilio de Guadix (Granada) al que los efectivos han tenido que entrar por la fuerza con la ayuda de los Bomberos, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Hasta el momento no ha trascendido si se trata de un posible caso de violencia de género. Los hechos se produjeron al filo de las seis de la madrugada de este jueves, cuando el 112 fue alertado de una agresión en un domicilio en el que se escuchaban ruidos y se veían cristales rotos desde el exterior.

Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas y evacuados a un centro hospitalario, según han precisado desde el centro coordinador de emergencias.

Además de los servicios sanitarios, al lugar se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y los bomberos de la Diputación de Granada del Parque de Guadix, que han sido requeridos para que abrieran la puerta del domicilio.

Han sido los vecinos quienes alertaron de que dentro de la casa se oían "voces y golpes", y dado que sus moradores no abrían la puerta y no se sabía que estaba ocurriendo dentro, se optó por entrar por la fuerza.

El hombre fue localizado en un estado de gran nerviosismo, dando golpes a los cristales de la casa y el mobiliario, y presentaba varios cortes por esta circunstancia, según precisan las fuentes consultadas. Hasta el momento no ha trascendido la situación de la mujer ni la relación que media entre ambos.