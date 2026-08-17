Investigan el caso de un hombre herido al que dispararon con una escopeta de perdigones en Loja (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación en torno al caso de un hombre que ha resultado herido tras recibir impacto de perdigones de una escopeta con la que le dispararon en la localidad granadina de Loja.

Así lo ha señalado el cuerpo armado que ha precisado que el herido es un hombre de 36 años y que el suceso tuvo lugar en la ciudad del Poniente granadino en la noche del pasado viernes al sábado.

La Benemérita ha confirmado que el varón ha resultado herido "por impacto de perdigones de escopeta que no han afectado a zonas vitales y de las que se recupera tras haber sido atendido en centro hospitalario".