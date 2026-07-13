Investigan al conductor de un trailer que sextuplicaba la tasa de alcohol permitida en la A-44, en Granada

Vehículo articulado cuyo conductor sextuplicaba la tasa de alcohol permitida. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Granada interceptó el pasado 7 de julio en la A-44 al conductor de un vehículo articulado pesado que sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para conductores profesionales.

Los hechos ocurrieron sobre las 11,30 horas, cuando los agentes dieron el alto y realizaron la prueba de detección de alcohol y drogas al conductor, que arrojó unas tasas de 0,99 y 1,02 mg/l, las cuales sextuplicaban la tasa legal y son constitutivas de delito.

Por todo ello, se procedió a poner a disposición judicial a dicho conductor por la presunta comisión de un delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas recogido en el artículo 379.2 del Código Penal.

Esta conducta se castiga con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Agrupación de Tráfico recuerda que la conducción de este tipo de vehículos bajo los efectos del alcohol multiplica exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

Su masa y dimensiones aumentan los riesgos dinámicos y dificultan su control, lo que incrementa el tiempo de reacción al frenar y la distancia de frenado.

Asimismo, produce la perdida de precisión al volante y una disminución de la capacidad de calcular las distancias y ángulos muertos.