Investigan en Montoro (Córdoba) a un hombre por presunto tráfico de drogas tras intervenir heroína y cocaína

MONTORO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en Montoro (Córdoba) a un hombre, conocido por sus antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras intervenir diversas dosis de heroína y cocaína.

Según ha informado la Benemérita, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el tráfico de drogas, los agentes detectaron en un control de identificación de personas y vehículos, realizado en el casco urbano de Montoro, un coche ocupado por un joven con antecedentes policiales que les resultó sospechoso. Por ello, procedieron a detenerlo e identificarlo.

Tras detener el vehículo e identificar a sus ocupantes, y ante la sospecha de que pudieran portar drogas, los agentes registraron el coche, localizando nueve dosis de heroína, tres bolsitas de cocaína --una de un gramo y dos de medio gramo-- y 100 euros en efectivo, que fueron intervenidos.

Dado que las cantidades superaban los límites establecidos para ser consideradas de notoria importancia, los agentes iniciaron la investigación del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.