Investigan el robo de 20 sillas de montar en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - CNP

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el robo de 20 sillas de montar a caballo pertenecientes al centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba capital.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los hechos han sido denunciados en la mañana de este miércoles, después de que los presuntos ladrones entraran de madrugada en las instalaciones.

Al respecto, los agentes llevan a cabo las correspondientes diligencias y han realizado inspecciones oculares en la zona del robo, concretamente el guadarnés, al que accedieron tras romper los candados. Cuentan también con la colaboración de la Guardia Civil.