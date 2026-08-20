Investigan el robo de 20 sillas de montar en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - CNP
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 12:38
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CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el robo de 20 sillas de montar a caballo pertenecientes al centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba capital.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los hechos han sido denunciados en la mañana de este miércoles, después de que los presuntos ladrones entraran de madrugada en las instalaciones.

Al respecto, los agentes llevan a cabo las correspondientes diligencias y han realizado inspecciones oculares en la zona del robo, concretamente el guadarnés, al que accedieron tras romper los candados. Cuentan también con la colaboración de la Guardia Civil.

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