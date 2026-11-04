Investigan el robo de bebidas alcohólicas valoradas en 200.000 euros en una destilería en Padul (Granada)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un robo cometido en una nave de destilería en un polígono industrial de la localidad granadina de Padul de la que habrían sustraído nueve palets de bebidas alcohólicas valoradas en 200.000 euros.

El cuerpo armado ha confirmado la apertura de una investigación para determinar las circunstancias concretas del suceso y poder detener al autor o autores del robo.

Según ha adelantado el diario 'Ideal', los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este lunes y los propietarios se habrían dado cuenta del suceso el martes por la mañana cuando se encontraron con la puerta de la nave forzada.

En el interior del local los ladrones habrían revuelto todo y, además de las referidas botellas de alcohol, se habrían quedado con unos mil euros en efectivo que había en las instalaciones.