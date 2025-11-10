Investigan a un vecino de Chiclana de Segura (Jaén) tras ser sorprendido cazando sin autorización

Archivo - Agente de la Guardia Civil en labores de vigilancia/Archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

CHICLANA DE SEGURA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han investigado a un hombre de 50 años y vecino de Chiclana de Segura (Jaén) tras ser sorprendido cazando sin autorización. En concreto, se le ha investigado como presunto autor de delito contra la flora y fauna silvestre.

Ha sido en el transcurso de un servicio de vigilancia, encuadrado en los dispositivos de prevención del furtivismo que la Guardia Civil viene realizando en la provincia de Jaén, cuando los agentes sorprendieron a este vecino en la zona conocida como La Muela, perteneciente al término municipal de Chiclana de Segura.

Los agentes le intervinieron un rifle para caza mayor, cargado y preparado para ser utilizado, un visor de aumento acoplado al arma, munición metálica, un machete, un visor térmico monocular y dos horquillas telescópicas para apoyar el arma de fuego a la hora de efectuar el disparo.