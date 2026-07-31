La Iruela (Jaén) recibirá 3,8 millones para impulsar su recuperación tras las inundaciones

Visita a La Iruela - SUBDELEGACIÓN JAÉN

LA IRUELA (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

La Iruela (Jaén) recibirá cerca de 3,8 millones de euros del Gobierno de España para avanzar en la recuperación de los daños ocasionados por las inundaciones de principios de año. Esta inversión se destinará a reparar infraestructuras municipales y caminos rurales, así como a respaldar al sector agrario de la localidad.

En concreto, las distintas líneas de apoyo del Gobierno de España movilizan en el municipio un total de 3.792.064,90 euros. Esta cuantía incluye 705.000 euros para que el Ayuntamiento ejecute cinco actuaciones de reparación, restitución y mejora de infraestructuras municipales; 200.450 euros para recuperar diez caminos rurales; y dos pagos al sector agrario que suman un importe conjunto de 2.886.614,90 euros.

"El Gobierno de España está ofreciendo una respuesta integral a las consecuencias de los temporales, atendiendo tanto los daños sufridos en los espacios públicos como las necesidades de los agricultores y agricultoras y la recuperación de los caminos que permiten acceder a las explotaciones", ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que ha visitado el municpio acompañado por el alcalde, Daniel Sánchez.

Las actuaciones municipales se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado tras los temporales, y estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La ficha presentada por el Ayuntamiento de La Iruela recoge cinco intervenciones dirigidas a reparar calles, carreteras, redes de saneamiento, espacios patrimoniales y senderos afectados por las inundaciones registradas el pasado 27 de enero.

Fernández ha subrayado que este modelo de financiación "permite que los ayuntamientos puedan acometer actuaciones de relevancia para sus municipios sin tener que asumir el coste con sus propios recursos y sin comprometer la prestación del resto de servicios públicos".

La actuación de mayor cuantía se desarrollará en la calle Cuesta de Santo Domingo, en el núcleo de La Iruela, con una inversión estimada de 350.000 euros. "El objetivo es recuperar plenamente las infraestructuras dañadas y, al mismo tiempo, mejorar su seguridad y su resistencia ante futuros episodios de lluvias intensas", ha afirmado el subdelegado.

Por su parte, en el núcleo de Burunchel se acometerán dos intervenciones por un importe conjunto de 220.000 euros: una de 90.000 euros en la carretera de La Sierra y otra de 130.000 euros para la mejora del saneamiento en La Vega y el barranco Perona.

Según ha explicado Fernández, estas obras "permitirán actuar sobre infraestructuras esenciales para la movilidad y la evacuación del agua, reduciendo los riesgos para las viviendas, los establecimientos y los espacios públicos".

La propuesta municipal contempla también una inversión de 75.000 euros en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) del castillo de La Iruela, uno de los principales elementos patrimoniales y turísticos del municipio, a la que se suman otros 60.000 euros para reparar los daños registrados en el sendero de Cañamares.

El subdelegado ha puesto también en valor las ayudas destinadas a agricultores y agricultoras de La Iruela. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un primer pago de 2.866.614,90 euros a 411 titulares de explotaciones agrarias del municipio, al que se ha sumado un segundo pago de 20.000 euros para cuatro titulares.

"Estas ayudas suponen un apoyo directo a quienes han sufrido daños en sus explotaciones y contribuyen a garantizar la continuidad de una actividad fundamental para la economía, el empleo y la conservación del territorio", ha señalado Fernández, quien ha recordado que la provincia de Jaén lidera en Andalucía la recepción de estas ayudas al campo.

Por otro lado, el Gobierno de España financiará con 200.450 euros la reparación de diez caminos rurales del término municipal afectados por las lluvias y las inundaciones. Las intervenciones permitirán actuar sobre deslizamientos de tierra, daños en taludes, pérdida de material portante, socavones en los drenajes, colmatación de cunetas y desperfectos en la pavimentación y en las plataformas.

La actuación de mayor cuantía será la prevista en el camino Charco-Celina, que contará con un presupuesto de 50.000 euros. También se destinarán 40.000 euros al camino de la Tubilla; 31.460 euros al camino de Valhondo; 30.000 euros al camino de La Iruela; 14.000 euros al camino Chilluevar-Cazorla; 10.890 euros al camino de Tramaya; 8.000 euros al camino del Payo; 6.050 euros, respectivamente, para los caminos de San Martín y del Burrueco; y 4.000 euros para la limpieza de taludes y cunetas del camino Cruz de la Triada.

Fernández ha remarcado que los caminos rurales son "infraestructuras fundamentales" para acceder a las explotaciones y garantizar la movilidad en el entorno rural. "Estas actuaciones permitirán recuperar los caminos dañados, pero también mejorar los sistemas de drenaje, las cunetas y la estabilidad de los terrenos", ha añadido.

El subdelegado ha concluido que la inversión destinada a La Iruela "demuestra el compromiso del Gobierno de España con sus vecinos y vecinas, con el sector agrario y con la seguridad de un municipio que cuenta con una gran riqueza patrimonial, natural y turística".