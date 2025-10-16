Isabel Rodríguez espera que la Junta se sume al Plan de Vivienda y ve parecidos de fondo los "modelos" de Moreno y Ayuso

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, participa en el encuentro 'Soluciones al problema de la vivienda' organizado por la cadena Ser. A 16 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Is - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha opinado este jueves que el "modelo" en materia de vivienda del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "se parece mucho" al de la Comunidad de Madrid que dirige la también 'popular' Isabel Díaz Ayuso, aunque la "actitud" y las "declaraciones" del presidente andaluz sean distintas a las de su homóloga madrileña y compañera de partido.

Así lo ha venido a trasladar la ministra en el transcurso de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en la que también ha expresado su deseo de que la Junta de Andalucía se sume a la cofinanciación que reclama el Gobierno para el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

La ministra ha subrayado que, en el marco de dicho plan, quiere que la inversión de Andalucía sea "de 1.200 millones de euros, es decir, 850 millones de euros más" que ahora, y que dicha inversión "no desaparezca mañana", sino que se traduzca en "un parque público de vivienda para siempre".

"Lo que le propongo a Andalucía hoy es triplicar la inversión", hasta "1.200 millones de euros en el nuevo Plan Estatal de Vivienda", ha incidido la ministra antes de agregar que cree que "es una oferta que no se puede rechazar", por lo que está "esperando" la "respuesta afirmativa" del propio presidente de la Junta y de su consejera de Vivienda, Rocío Díaz.

"Están tardando un poco", ha apostillado la ministra, que ha criticado que a la Junta "le parece un escándalo aportar (al Plan Estatal de Vivienda) 80 millones de euros al año de un presupuesto de 48.836 millones" como el que tiene el Gobierno andaluz. "No parece que esté pidiendo la luna", ha comentado antes de poner de relieve que Andalucía "venía contribuyendo con apenas 20 millones de euros" al plan estatal, y de señalar que desea que la Junta esté "haciendo las cuentas para entrar" en dicha iniciativa.

Isabel Rodríguez ha remarcado que lo que plantea el Gobierno es que el "esfuerzo" no sea solo del Estado en una materia en la que "las competencias mayoritariamente son de la Administración autonómica", por lo que reclama "corresponsabilidad presupuestaria y transparencia" a las comunidades.

Ha remarcado que su "responsabilidad como ministra", y es en lo que está "trabajando, es en llegar a un acuerdo mínimo sobre el Plan Estatal de Vivienda, porque esos recursos están encima de la mesa" y quiere "que lleguen a todos los territorios de España", y ha explicado que ha mantenido dos reuniones en las últimas semanas con las comunidades autónomas. "Me han pedido tiempo", ha recordado, y ha subrayado que el Gobierno ya ha incorporado a su plan algunas "propuestas" de dichas administraciones, algunas de las cuales "tienen que ver con la rehabilitación", según ha aclarado. "Estoy aceptando sugerencias, y espero que ese acuerdo se produzca", ha incidido.

INVERSIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

De igual modo, Isabel Rodríguez ha reivindicado la inversión del Gobierno en materia de vivienda en Andalucía en los siete años que lleva Pedro Sánchez como presidente, que ha superado los "1.619 millones de euros", según ha destacado, así como ha resaltado la aportación del Estado en "12.000 viviendas en construcción" actualmente y para otras "casi 25.000 viviendas en rehabilitación" en la comunidad autónoma.

"Esto es lo que hemos hecho con recursos del Estado en esta legislatura", ha destacado la ministra, quien también se ha referido en este encuentro informativo a la cuestión de las viviendas turísticas, en la que ha puesto de relieve que Andalucía es "una de las comunidades autónomas que más pisos turísticos ilegales" tiene, unos "17.000", y ha dicho que, si de ella dependiera, "mañana" mismo los cerraría, pero ha subrayado que esto es "competencia, o bien de ordenanzas municipales, o de regulación autonómica".

En esa línea, ha animado a las administraciones competentes a poner en marcha inspectores, "como está haciendo el presidente de la Generalitat" catalana, Salvador Illa, para "perseguir este fenómeno", y ha aseverado que "lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado", teniendo en cuenta, por ejemplo, que las localidades andaluzas de Sevilla, Málaga y Marbella son "las tres ciudades en España con más pisos turísticos ilegales".

COMPARATIVA ENTRE MORENO Y AYUSO

Por otro lado, Isabel Rodríguez ha comentado que la "actitud" del Gobierno andaluz, "por lo menos en las formas", se diferencia de la de la Comunidad de Madrid, pero "se parece mucho el modelo" que aplican ambos ejecutivos autonómicos, según ha opinado la ministra, que en esa línea ha indicado que Juanma Moreno "no hace las declaraciones que hace" Isabel Díaz Ayuso, pero, "al final, los andaluces, cuando tienen que renovar su contrato de alquiler, les sube la renta".

No obstante, la ministra ha reconocido que, en Andalucía, "no se han superado algunas líneas", y, según ha abundado, el presidente de la Junta no se ha ido a Miami con su homóloga madrileña "a decirle a los inversores" de dicho territorio estadounidense "que se vengan a España y, en vez de comprarse una, se compren dos, tres o cuatro viviendas, que es lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid", ha advertido.

En todo caso, Isabel Rodríguez se ha reivindicado como "una creyente del Estado de las autonomías", y ha opinado que "le hacemos un flaco favor al Estado de las autonomías si ante el principal problema de los españoles no lo utilizamos para dar soluciones, sino para echarnos los trastos a la cabeza".

Por otro lado, la ministra se ha pronunciado sobre las próximas elecciones autonómicas previstas en Andalucía en torno al mes de junio de 2026, y al respecto ha apuntado que cree que la sociedad andaluza está despertando "del espejismo de las formas, de la aparente moderación" de Juanma Moreno, "de no hablar más alto, cuando al final lo que se están perdiendo son las señas básicas de la lucha del pueblo andaluz", que "nos dio lecciones de democracia en el inicio de esta etapa" en España y de "fortaleza", según ha valorado.

En esa línea, ha expresado su deseo de que, "cuando llegue el momento" de votar, los andaluces sean "capaces de hacer esa reflexión en las urnas". Además, ha subrayado el "el afecto y el cariño" que le tiene a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de quien ha opinado que "es una persona que encarna el valor de esa Andalucía", además de que, para ella, es "una compañera indispensable".

Así, Isabel Rodríguez ha manifestado que "no podría hacer" todo lo que está haciendo en políticas de vivienda desde el Ministerio "sin el trabajo, la diligencia y el rigor de la vicepresidenta primera" y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, según ha concluido en referencia a María Jesús Montero.