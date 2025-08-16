Iseo & Dodosound, Baiuca y Natalia Doco encabezan el festival Sonraíz, que se celebrará en Carcabuey (Córdoba)

Cartel del festival Sonraíz, que se celebrará en Carcabuey del 19 al 20 de septiembre. - SONRAÍZ

CARCABUEY (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

Iseo & Dodosound, Baiuca y Natalia Doco encabezan este año el cartel del festival Sonraíz, que se celebrará en Carcabuey (Córdoba) los días 19 y 20 del próximo mes de septiembre y que tiene una propuesta musical "diversa, feminista y conectada con el territorio".

Así, según la información facilitada a Europa Press por la organización del festival, la cuarta edición de Sonraíz promete volver a convertir la comarca cordobesa de la Subbética en "un punto de encuentro único entre tradición, vanguardia y naturaleza".

Sonraíz, nominado al premio 'Toma Partido' de los European Festival Awards, junto a otros festivales, como el Primavera Sound y Mad Cool, y que se otorga a festivales que priorizan acciones sociales y políticas durante su celebración, contará con actuaciones distribuidas en tres escenarios singulares: Parque, Monte y Castillo.

Así, Natalia Doco, Baiuca, Iseo & Dodosound, Le Parody, Carla Valenti forman parte del cartel de este año, que reúne a artistas nacionales e internacionales "comprometidas con la evolución del folclore y los nuevos imaginarios rurales". Desde Galicia a Córdoba, de Chile a Navarra, "todas las propuestas comparten una visión, defender lo local con sonidos actuales" y lo harán en los mencionados tres escenarios.

En concreto, en el Escenario Monte, el viernes 19 de septiembre por la noche, actuarán Carla Valenti, Le Parody, María del Tango y más, mientras que el sábado 20 de septiembre y antes de continuarr con las actuaciones en el siguiente escenario, a partir de las 14,00 horas y hasta las 17,30 horas, el festival se trasladará a la Plaza de España, donde la organización dispondrá una barra con comida y bebida y la música de la Dj cordobesa Ussuru Sound.

Déspués, el sábado por la tarde y en el Escenario Castillo, están previstas las actuaciones de Natalia Doco y Lalola, concluyendo la propuesta musical el sábado por la nota en el Escenario Parque, con Baiuca, Iseo & Dodosound, Anaïs Begon y Electronic Flamenco Esquejes.

Al margen de la música, Sonraíz pretende ser "una celebración de la cultura con identidad, feminismo y territorio" y, en este contexto, este año vuelve a contar con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que impulsa la mesa redonda 'El emprendimiento cultural en el mundo rural con una mirada de género', y del colectivo artístico Algazara, con su proyecto 'Metamorfosis: mural colaborativo, intervención museística y performance en vivo'.

Por otro lado y en ámbito gastronómico, antes de los conciertos en los escenarios singulares de Monte y Castillo, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de productos locales, como el aceite de la DOP Priego de Córdoba, quesos artesanos y miel de la Serranía de Córdoba.