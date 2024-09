IU acusa al PP de hacer el "ridículo" con Venezuela y "se alinea" con la "apuesta por el diálogo" de Brasil y Colombia

CÓRDOBA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha acusado este viernes al PP de hacer "el ridículo un día sí y otro también" en relación con Venezuela, así como ha dicho que "se alinea" con "quienes, preocupados por ser fronterizos y empatizar con la situación de conflicto político en Venezuela, como Brasil y Colombia, apuestan por un diálogo que resuelva la cuestión política" del país presidido por Nicolás Maduro.

Así se ha pronunciado el líder de IU en una atención a medios en Córdoba en la que, a preguntas de los periodistas sobre las críticas que desde el PP se han dirigido al Gobierno de España en relación a su papel respecto a la salida de Venezuela del líder opositor Edmundo González, ha señalado que los 'populares' "hacen el ridículo un día sí y otro también" en este asunto.

Para justificar esa afirmación, Maíllo ha aludido a las "declaraciones" de las últimas horas de Emundo González "diciendo que en ningún momento se sintió coaccionado por el embajador de España ni hubo intervención del Gobierno de España" en su salida de Venezuela, con las que "no sólo está desmintiendo al PP", sino que "está desnudando a un Partido Popular al que le importa un pimiento lo que pase en Venezuela y las consecuencias de una crisis política y económica derivada del conflicto político y de la injerencia", y al que, según ha continuado manifestando el dirigente de IU, "lo único que le importa es establecer una clave de relato interno que además es mentira".

"El Partido Popular hace lo peor que se pueda hacer en política, que es el ridículo", ha incidido Antonio Maíllo, que ha criticado en esa línea que los representantes del PP "ayer (este jueves) salieron cafeteros, con palabras rimbombantes de golpe de estado, de injerencia, y al día siguiente la supuesta víctima de esa operación --Edmundo González-- los desmiente y les dice que eso no es así".

El representante de IU ha sostenido que esas "posiciones" del PP "demuestran, primero", que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo "está un poco desesperado porque ve que no llega su momento de gobernar" España. "Se dieron con un canto en los dientes el año pasado y ven que lo que anunciaban como gobierno corto sigue adelante", ha agregado Maíllo en referencia a los 'populares'.

En esa línea, el líder de IU ha considerado que "es posible" que se puedan aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025, pese a la "compleja aritmética" parlamentaria que se da para el Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero ha apostillado que si no hay nuevas cuentas públicas para el próximo ejercicio, no hay que "dramatizar", y en todo caso ha subrayado que "lo que está claro es que no va a haber un Gobierno del PP con Vox, que ya son una sola voz".

Maíllo ha aprovechado así para criticar la visita de este pasado jueves de Feijóo a Italia "diciendo que la mejor política de anti inmigración es la que hace (Giorgia) Meloni, la Abascal italiana, que está de primera ministra (italiana) con deportaciones a Albania, pagando millones de dólares a países con una escasa institucionalidad en el norte de África para que le contengan la inmigración, e importándole una higa el destino vital" de personas que "mueren" a "cientos" en "las costas entre Libia, Túnez y Italia", ha denunciado.

DEFIENDE LA "INSTITUCIONALIDAD" DE VENEZUELA

Volviendo a la situación de Venezuela, el líder de IU ha reivindicado "el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas" para "buscar el diálogo como forma de resolver los conflictos", y ha agregado que desde Izquierda Unida "nos alineamos con quienes, preocupados precisamente por ser fronterizos y empatizar con la situación de conflicto político en Venezuela", como, según ha agregado, son los casos de Brasil y Colombia, "apuestan por un diálogo que resuelva la cuestión política".

"Y defendemos la institucionalidad de Venezuela como defendemos la nuestra", ha agregado el líder de IU, que en ese punto ha subrayado que "las normas dicen" que se "tienen que mostrar los soportes que reflejen los resultados" de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio. "Es una orden que le ha dado el Tribunal Supremo de Venezuela al Comité Nacional Electoral", ha subrayado Maíllo para reclamar a continuación "que se cumpla la ley que tienen los propios venezolanos, igual que se tienen que cumplir las leyes que nos damos los españoles".

De igual modo, el representante de IU ha insistido en su idea de que Venezuela tiene la "maldición", entre comillas, de "tener las máximas reservas de petróleo y de oro del mundo", porque, según ha sostenido, si no fuera por eso "no estaría en el foco".

Además, "hay otra maldición", a juicio de Maíllo, la de que "Venezuela ha decidido soberanamente no alinearse con las estrategias de Estados Unidos, y por eso está en el foco de la cuestión", ha insistido para subrayar en esa línea que "no es entendible esa focalización del conflicto sin este hecho".

Maíllo ha concluido defendiendo que son "los venezolanos" quienes "deben resolver" su "conflicto" con la "no injerencia" de otros países y "con el cumplimiento de las propias normas que se da el propio Estado", según ha finalizado.