IU Andalucía cierra este lunes el plazo para presentarse a sus primarias para ser candidato a la Junta

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Andalucía cerrará este lunes, 6 de octubre, el plazo de presentación de candidaturas al proceso de primarias internas que ha diseñado para elegir a quien aspiraría a la presidencia de la Junta en representación de la formación en las próximas elecciones autonómicas andaluzas, que tocarían en torno al mes de junio de 2026.

Para esta cita, la federación de izquierdas aspira a reeditar la fórmula de Por Andalucía, la marca con la que Podemos, IU, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo concurrieron a los comicios de 2022.

No obstante, antes de que se materialice la posible reedición de esa coalición, IU Andalucía está desarrollando un proceso de primarias internas para designar a sus candidatos a esas elecciones --tanto a la Presidencia de la Junta como a nivel provincial para acceder al Parlamento--, de forma que posteriormente tocaría abordar las potenciales listas conjuntas que diseñaría también en primarias con las formaciones con las que pueda ir en coalición.

El plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la Junta y de los avales correspondientes para ello se abrió el pasado 14 de septiembre y se cierra este lunes, 6 de octubre, a las 18,00 horas, según el calendario de este proceso, consultado por Europa Press, que fija para el martes, 7 de octubre, la proclamación de candidaturas.

PROCESO REVISADO TRAS UNA IMPUGNACIÓN

El desarrollo de este proceso se ha visto alterado a solicitud de la Comisión de Garantías Federal de IU, y tras una impugnación del reglamento que se presentó ante el mismo órgano de IU Andalucía.

Inicialmente, la Coordinadora Andaluza de IU aprobó el pasado 6 de septiembre, con un 67% de apoyo, una propuesta de normas y calendario para el desarrollo de estas primarias que fue posteriormente impugnado ante la Comisión de Garantías de IU Andalucía, que resolvió "avalar mayoritariamente las normas aprobadas", aunque con dos votos particulares.

Con el objetivo de "garantizar el correcto desarrollo del proceso y todas las garantías estatutarias y democráticas", la Secretaría de Organización elevó una "consulta urgente" a la Comisión de Garantías Federal para "aclarar las dudas planteadas y poder retomar el proceso lo antes posible".

El pasado 21 de septiembre, la Comisión de Garantías Federal resolvió "solicitando a la Coordinadora Andaluza que modificase las normas aprobadas", tras lo que se presentó una nueva propuesta de reglamento y calendario que ha mantenido lo ya aprobado previamente en lo referente a las candidaturas provinciales --para el que ya terminó el plazo de presentación--, mientras que ha cambiado lo relativo a la elección de la persona candidata de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta, para lo que se ha fijado la presentación de candidaturas unipersonales y no siguiendo un modelo de "lista colectiva" como se había planteado inicialmente.

VOTACIÓN TELEMÁTICA Y PRESENCIAL

En caso de que concurran varias candidaturas, "será proclamada candidata de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta la persona que obtenga la mayoría de votos en el sufragio universal", según se recoge en el reglamento ya modificado, que contempla así la organización de una votación entre sus afiliados y simpatizantes tanto de forma telemática como presencial. La primera se desarrollará entre las 8,00 horas del 11 de octubre y las 20,00 horas del día 14, mientras que para la votación presencial se han habilitado las fechas del viernes 17 y el sábado 18 de octubre, con mesas de votación.

Finalmente, el calendario aprobado contempla que la Junta Electoral constituida para este proceso revisará y validará los resultados de las votaciones, y la Coordinadora andaluza los ratificará y proclamará públicamente al candidato de IU a la Presidencia de la Junta el próximo 20 de octubre.