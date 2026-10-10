IU Andalucía impulsa un espacio de coordinación frente a la "proliferación" de macroplantas de biogás y fotovoltaicas

Cartel de encuentro organizado por IU Andalucía frente a la proliferación de plantas de biogás. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Andalucía ha celebrado este sábado el encuentro 'Defender el territorio frente a quienes vienen a llevárselo todo', que ha reunido a una cincuentena de militantes, cargos públicos y activistas de distintas provincias con el objetivo de "compartir herramientas y experiencias para enfrentarse a la proliferación de plantas de biogás, macroplantas fotovoltaicas y otros proyectos similares que se están extendiendo por toda Andalucía".

Así lo han indicado desde IU en una nota en la que se subraya que en "muchos pueblos y comarcas" estos proyectos "ya no son una amenaza lejana", de forma que "unos ya están en marcha, otros están sobre la mesa de los ayuntamientos, ocupan suelo agrícola y generan una preocupación vecinal creciente".

Desde IU remarcan que llevan "tiempo dando la batalla en cada uno de esos lugares", y ahora dan "un paso más" para "ordenar, coordinar y poner en común ese trabajo para que cada localidad cuente con lo que otras ya han aprendido".

El encuentro, en el que ha participado el responsable institucional de IU Andalucía y parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo, ha servido para presentar guías de acción con las que gobiernos locales, grupos municipales y asambleas de IU dispongan de "herramientas concretas ante estos proyectos".

También se han puesto en común las actuaciones de municipios como Fuentes de Andalucía, localidad sevillana gobernada por IU, y otras experiencias en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén.

IU Andalucía ha anunciado que estos encuentros tendrán "continuidad para coordinar el trabajo institucional y orgánico ante esta y otras problemáticas del mundo rural".

Desde la federación agregan que llevan "años" reclamando a la Junta "una planificación real, con un mapa que zonifique el territorio y criterios claros que protejan el suelo agrícola, la biodiversidad y el paisaje", y critican que, en lugar de eso, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "ha abierto la puerta con la Lista --Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía-- y ahora acelera los proyectos de biogás sin escuchar a los pueblos".

Finalmente, desde IU puntualizan que no están "en contra de las energías renovables, sino de un modelo especulativo que convierte Andalucía en una zona de sacrificio al servicio de grandes fondos, sin contar con quienes viven en ella".