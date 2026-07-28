IU anima a Moreno a "tomar nota" de las "buenas cifras de empleo" que impulsa la reforma laboral pese a su "inacción"

El portavoz de Agricultura del Grupo de Sumar en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en una foto de archivo. - IU

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha considerado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), debería "tomar nota" de las "buenas cifras de empleo" que, en su opinión, propicia la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PSOE y Sumar, y pese a la "inacción" del también líder del PP andaluz.

En un audio remitido a los medios, el también diputado nacional de Sumar por Málaga ha valorado así los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de este año que se han conocido este martes, que en lo que respecta a Andalucía reflejan que en dicho periodo de tiempo se crearon en esta comunidad 63.300 puestos de trabajo, lo que ha elevado el total de ocupados a 3.681.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Por el contrario, el paro subió en 5.400 personas en Andalucía durante el segundo trimestre hasta los 627.100 desempleados, un 0,9% más que el trimestre anterior, según los mismos datos de la EPA publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Toni Valero ha sostenido que "los datos de empleo vuelven a dejar una cosa bien clara", y es que "el cuento de la derecha de que para crear empleo hay que pagar salarios de miseria, recortar derechos y tener a la gente con el agua al cuello es mentira".

En ese punto, ha celebrado que en Andalucía se "roza" ya la cifra de "3,7 millones de personas trabajando", así como ha valorado que "en España hay más empleo, más contratos indefinidos y más mujeres trabajando que nunca".

"Y esto no pasa a pesar de haber subido el salario mínimo o de haber protegido a los trabajadores", sino que "pasa precisamente por eso, porque cuando la gente tiene un sueldo digno y un trabajo estable, consume, hace planes de vida, vive y mueve la economía de su barrio y de su pueblo", ha argumentado Toni Valero.

El coordinador andaluz de IU ha apostillado que en Andalucía "todavía" hay "demasiado paro y queda mucho por hacer", pero "el camino está clarito", según ha opinado antes de agregar que "proteger a los trabajadores no destruye empleo", sino que lo "crea", además de que "mueve la economía y genera riqueza".

En esa línea, Toni Valero ha manifestado que Juanma Moreno "debería tomar nota y arremangarse, porque las buenas cifras de empleo se dan a pesar de su inacción", y ha concluido señalando que "mientras el Partido Popular y Vox pactan en Andalucía desregular más y desproteger más, se demuestra que es al contrario", y que "protegiendo a los trabajadores y trabajadoras, como se hace con la reforma laboral, es como se crea empleo", ha zanjado el dirigente de IU.