IU y CCOO lamentan la muerte del histórico dirigente cordobés Ernesto Caballero a los 91 años

Imagen difundida por el PCA de Córdoba con motivo del fallecimiento de Ernesto Caballero. - PCA de Córdoba

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones provinciales de IU y de CCOO en Córdoba han lamentado el fallecimiento, este miércoles, a los 91 años de edad, del histórico sindicalista cordobés y también antiguo líder de la coalición de izquierdas en la provincia, Ernesto Caballero, quien, según han señalado desde IU, deja ahora "una honda huella en la historia de la lucha por las libertades en Córdoba", tras haber sido coordinador provincial de IU, además de parlamentario andaluz y diputado nacional por Córdoba.

Así lo ha destacado IU Córdoba en su perfil oficial de Instagram, consultado por Europa Press y en el que ha destacado que Caballero fue "miembro y dirigente del Partido Comunista", que "jugó un papel fundamental en la lucha por los derechos y las libertades durante la dictadura franquista, la transición y la legalización del PCE", añadiendo que les "queda su ejemplo y el recuerdo de toda una vida de compromiso", y enviando desde IU "un abrazo a su familia, amistades y compañeros. Hasta siempre, Ernesto".

Por su parte y a través de una nota, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha querido mostrar en nombre del sindicato el pesar por el fallecimiento de Ernesto Caballero, destacando "el trabajo incansable y el compromiso" de quien fue dirigente del PCE en Córdoba durante décadas "en defensa de los derechos de las personas trabajadoras". De hecho, Caballero estuvo afiliado a CCOO, organización con la que compartió "la necesidad de dignificar el trabajo, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y defender los derechos laborales, cuestiones fundamentales para lograr una sociedad democrática, igualitaria, y social".

Para CCOO Córdoba, Ernesto Caballero "ha sido, y será siempre, un referente indiscutible de la izquierda en Córdoba, un ejemplo de la lucha por las libertades y la democracia, esa misma democracia que aquellos a los que combatió toda su vida quieren volver a quebrar".