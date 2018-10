IU y CCOO piden a Junta que regule actividades de economía colaborativa y se eviten "especuladores digitales"

Publicado 13/02/2018 16:11:16 CET

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, han pedido a la Junta que regule, en el marco de sus competencias, las actividades de la llamada 'economía colaborativa', esto es, empresas de intermediación digital, como portales para el alquiler de viviendas turísticas, servicios de transporte y taxi o portales que permiten llevar a domicilio comida de diversos restaurantes, toda vez que esa actividad está generando "especuladores digitales" que "no ofrecen derechos a sus trabajadores".

Las direcciones de CCOO e IULV-CA, han mantenido un encuentro dentro de la ronda de reuniones del partido político para analizar la situación de Andalucía y exponer sus propuestas de cambio. Tras la reunión, López y Maíllo han señalado que ha habido una "amplia coincidencia de diagnosis" y que ambas han coincidido en la necesidad de "salir a la ofensiva para recuperar derechos laborales".

Así, Maíllo ha mostrado su preocupación por "los especuladores digitales" y su intención de abrir un debate en Andalucía que permita le regulación de estas actividades económicas "mal llamadas economía colaborativa". Según el coordinador general de IU Andalucía, estas actividades "son pura especulación sobre la fuerza del trabajo utilizando las redes digitales".

Maíllo ha apuntado que estas actividades "ni se cotizan ni se regulan" y ha recordado que "aquellos que bajo la excusa de una plataforma digital se ofrecen como intermediarios para servicios, en el fondo están realizando una actividad económica". "Esa llamada 'economía colaborativa ni es economía ni es colaborativa, es pura especulación en las redes", ha aseverado Maíllo, quien cree que la Junta puede regular esa actividad en el marco de sus competencias, citando como ejemplos servicios que se ofrecen por Internet de intermediación de alquileres turísticos, transporte público o servicio de reparto de comida a domicilio.

Por tanto, considera que deben estar reguladas en el sector en el que desarrollen esa actividad, "y por tanto realizar cotizaciones y aportaciones, de las que tiene que ser beneficiaria la administración pública que lo regula".

Maíllo ha apuntado a que una de las principales preocupaciones en este sentido tiene que ver con "el modelo de ciudad", ya que estas actividades están "generando la expulsión del centro de la gente que está allí viviendo, siendo sustituidos por pisos de alquileres turísticos", lo cual provoca, a su vez, la subida del precio del alquiler y la conversión del centro de las ciudades en parques temáticos.

"Sobre eso no hay regulación porque se consideran que no realizan actividades económicas, cuando sí realizan actividad económica mediante soportes digitales, y queremos que se regule, pues hay competencias autonómicas y no el actual caos y desregulación que sólo provoca plusvalías sin regulación y sin control e intromisión en un sector".

A su juicio, "debemos abordar y agotar la vía desde la perspectiva competencial autonómica" para que al igual que lo están "los hoteles, las pensiones, o la hostelería, también estas nuevas realidades estén reguladas".

Sobre este tema, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha valorado la propuesta de regulación de IU en el plano autonómico y ha señalado que estas actividades impactan también "en las condiciones laborales", toda vez que "muchos de esas actividades las realizan 'falsos autónomos' que se pagan su propia Seguridad Social y si tienen accidentes están desprotegidos".

Según López, las empresas obtienen el mayor beneficio, "trasladan los costos de producción pero no trasladan los beneficios en forma de salario y de condiciones de trabajo".

PENSIONES Y REFORMA LABORAL

Maíllo ha apuntado que en esta reunión se han abordado otras cuestiones como la defensa de las pensiones públicas, donde ha habido coincidencia en el diagnóstico, de forma que consideran que "el Gobierno del PP, con su aprobación en el Consejo de Ministros, quiere abrir un modelo de privatización de las pensiones a través de la contribución a fondos privados".

A su juicio, "ello es un fraude, legal, pero auténtico fraude", tras lo que Maíllo ha reivindicado una ofensiva en defensa de las pensiones públicas y de la igualdad social".

"Hay que volver a la negociación colectiva a través de convenios como forma de mejora de los derechos laborales", ha aseverado Maíllo, quien ha lamentado que "el PSOE no ha perdido perdón por la reforma laboral que fue una calle que abrió paso a las avenidas enormes abiertas por el PP en la pérdida de derechos".

A su juicio, "hay que desmantelar y reconstruir todo lo que está el PP intentando construir en forma de apuestas normativas contrarias a los intereses de la mayoría social".

POSICIÓN DE CCOO-A

Por su parte, la dirigente sindical ha señalado igualmente que esa coincidencia es extensiva a la certeza de que la reforma laboral "sigue haciendo estragos". "Tras más de diez años de crisis", toda vez que "en Andalucía hay un millón de desempleados y más de 400.000 son paradas de larga duración, que llevan más de dos años en paro, lo que hizo necesaria la puesta en marcha de una renta mínima que finalmente se aprobó en diciembre de 2017", ha indicado.

Sobre ello, López ha aclarado que, "si bien ha supuesto un paso muy importante, es insuficiente y está dotada con poco presupuesto, por lo que CCOO estará vigilante a su cumplimiento y reclamando una mayor dotación".

Asimismo, los dirigentes se han referido a la precarización del mundo laboral, "que sufren tanto los trabajadores en sus puestos, como los que se van a incorporar debido, entre otras cuestiones, a la especulación digital, que afecta sobre todo a los jóvenes", por lo que el sindicato considera "esencial" trasladar a esos nuevos sectores la necesidad de organizarse para defender derechos.

Esa "precarización" y especulación del mundo laboral es, para CCOO, la principal causa de la precarización del sistema público de pensiones. "Si hay un mundo del trabajo con buenas condiciones, con derechos y salarios dignos, el sistema de pensiones es viable y sostenible, diga lo que diga la derecha en España, porque lo que necesita es reforzarse por la vía de los ingresos y eso se llama empleo y salarios de calidad", ha aseverado.

MOVILIZACIÓN EL 15 DE FEBRERO

En materia de pensiones, la secretaria general de CCOO ha hecho un llamamiento al conjunto de los pensionistas "de hoy y del futuro" para que se sumen a las movilizaciones convocadas el día 15 de febrero en defensa del sistema público de pensiones, tengan poder adquisitivo y se revaloricen y reclamar el fin de la reforma de 2013 "que pretende declararle la guerra a un sistema conquistado con las cotizaciones de los trabajadores".

Por último, López ha insistido en la "necesidad" de que Andalucía se sitúe en el cambio de modelo productivo "y para ello es necesario hablar de la recualificación de los trabajadores, porque después de seis años de paralización de la formación profesional en nuestra Comunidad, los trabajadores necesitan tener instrumentos que les permitan mejorar en sus puestos de trabajo, y eso se llama formación".

"Vamos a estar atentos a que la futura Ley de Formación Profesional recoja las reivindicaciones de los trabajadores sobre cuál es realmente la formación que necesitan", ha indicado López, quien ha recordado que "la formación es un derecho y la pagamos los trabajadores con nuestras cotizaciones".

PEAJE DE LA AP4

Por otro lado, Antonio Maíllo ha reiterado que IU aspira a que "se elimine el peaje de la AP4, pero no con la perspectiva de que sea Juanma Moreno presidente", de manera que "frente a ese chantaje, defendemos una objetiva y justa reivindicación de que se tiene que suprimir el peaje", por lo que ha mostrado "todo el apoyo y esfuerzo a las medias que supongan su eliminación real y efectiva".