IU celebra que el PP reconozca "por primera vez" la contaminación de La Colada (Córdoba)

Archivo - El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez. - IU - Archivo

LA COLADA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha celebrado que el Partido Popular haya reconocido "por primera vez" la existencia de contaminación en el embalse de La Colada tras la aprobación de la moción presentada por el Grupo Provincial de Izquierda Unida en el Pleno de la Diputación.

Pérez ha asegurado que este reconocimiento supone "un paso muy importante" porque "permite centrar, por fin, las actuaciones en el verdadero origen del problema" y ha anunciado que la formación estará "vigilante" para que todos los acuerdos aprobados se ejecuten "en el menor tiempo posible", tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

"Llevamos años denunciando que el problema de La Colada no era la falta de agua, sino la contaminación del embalse. Durante demasiado tiempo el Partido Popular ha evitado reconocer esa realidad. Que hoy la asuma significa que ya no hay excusas para no actuar y para poner en marcha las soluciones que llevan años reclamando los vecinos y vecinas del norte de la provincia", ha afirmado.

El coordinador provincial ha enmarcado que la crisis hídrica sufrida hace poco más de un año dejó durante más de doce meses a más de 80.000 personas del norte de la provincia sin agua potable.

"Había agua almacenada en La Colada, pero no podía consumirse por su contaminación. Esa situación no puede volver a repetirse y todas las administraciones tienen la obligación de garantizar un abastecimiento seguro y de calidad", ha señalado.

La moción impulsada por Izquierda Unida contempla la firma de un convenio interadministrativo entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, los ayuntamientos afectados y el resto de administraciones competentes para coordinar todas las actuaciones necesarias dirigidas a recuperar la calidad del agua del embalse.

Entre las medidas aprobadas se encuentran la elaboración de un diagnóstico integral de los focos de contaminación de la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración, un plan de inversiones para acabar con los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero, la implantación de un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación y responsabilidades definidas, la creación de una comisión de seguimiento y el estudio para la instalación de una potabilizadora de última generación que permita garantizar el abastecimiento del norte de la provincia.

"Lo importante ahora es que ese convenio interadministrativo se materialice cuanto antes y que todas las administraciones trabajen en la misma dirección. Los vecinos y vecinas del norte de la provincia necesitan hechos, inversiones y soluciones definitivas. Izquierda Unida va a estar vigilante para que cada uno de los compromisos aprobados se cumpla", ha subrayado Pérez.

El coordinador provincial también ha valorado la aprobación de la segunda moción presentada por Izquierda Unida, destinada a garantizar la continuidad de las exhumaciones en la provincia.

La iniciativa recoge el compromiso de continuar los trabajos de investigación y actuación en las fosas comunes para que las familias puedan seguir avanzando en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

"En un momento en el que las políticas de memoria democrática están siendo cuestionadas por la derecha y la ultraderecha, este acuerdo cobra una especial relevancia. Es un compromiso con las víctimas, con sus familias y con la dignidad democrática de nuestra provincia", ha manifestado.

Por último, Pérez ha reiterado que Izquierda Unida realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de ambas mociones. "Nuestro trabajo no termina con la aprobación de estas iniciativas. Vamos a exigir que todos los acuerdos se conviertan en actuaciones reales, tanto para garantizar agua potable y de calidad a los más de 80.000 vecinos y vecinas del norte de la provincia como para asegurar que las exhumaciones continúan y las familias obtienen la verdad, la justicia y la reparación que merecen", ha concluido.