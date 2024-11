IU celebra la recuperación de los fondos Miner para el Polígono Tecnológico Lechero de Belmez (Córdoba)

BELMEZ (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Belmez (Córdoba), Aurora Rubio, ha anunciado este lunes, "con satisfacción, la reciente confirmación de una sentencia favorable que garantiza el ingreso de 429.000 euros en las arcas municipales, procedentes de los fondos Miner destinados a la liquidación de las obras del Polígono Tecnológico Lechero".

Según ha informado IU en una nota, esta resolución, "que llega tras años de incansable lucha por parte de los concejales de IU, señala a la Agencia de Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía como responsable de la restitución y liquidación de estas obras, una victoria para el municipio que desde hace tiempo necesitaba esta infraestructura".

Rubio ha expresado su "reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que han trabajado por esta justa reivindicación" y ha recordado que este logro "es resultado de años de perseverancia", pues en 2017 IU "visibilizó la problemática con una acampada de dos meses frente al Ayuntamiento de Belmez, un acto que obligó al gobierno local a tomar medidas y contratar una auditoría de las obras".

Tras ello y "durante la Comisión de Cuentas celebrada el pasado mes de agosto, los concejales de IU detectaron un ingreso extraordinario en el presupuesto de 2023, correspondiente a los 429.000 euros, y solicitaron explicaciones a la alcaldesa", Ana Blasco (PSOE). En respuesta, se les confirmó que "esta cantidad responde al pago en la liquidación de la urbanización del Polígono Tecnológico Lechero", un proyecto iniciado en 2005 con fondos Miner con el objetivo de destinar 20 hectáreas a actividades agroalimentarias y productivas en el medio rural.

No obstante, pese a la buena noticia del ingreso, IU lamenta "la falta de transparencia por parte del equipo de gobierno", pues, "a día de hoy, la alcaldesa aún no ha facilitado los documentos solicitados que acrediten el estatus de estos fondos, ni ha informado sobre los planes para completar las obras".

Entre tanto, desde IU han señalado que "es fundamental que estas ayudas, que buscan promover la creación de empleo y fijar población en las comarcas mineras, se utilicen con total claridad y responsabilidad" y, ante esta situación, el grupo municipal ha registrado nuevamente una solicitud de información detallada sobre el uso de los fondos y ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento que involucre a todos los grupos políticos con representación municipal.

La portavoz ha subrayado que "existen empresas interesadas en establecerse en el polígono, una oportunidad que el municipio no puede perder. Vivimos en una zona que sufre la despoblación y el desempleo, y no podemos permitirnos que potenciales inversores se marchen por no tener nuestras infraestructuras completas. La responsabilidad del Ayuntamiento es garantizar que estas obras, necesarias para el desarrollo de Belmez, se lleven a cabo de manera eficiente y transparente".

Finalmente, desde IU han reiterado su compromiso de realizar "una oposición leal y constructiva, siempre en beneficio del interés general de Belmez", pero avisando que, en caso de no recibir la información necesaria, considerarán "otras vías para asegurar el derecho a la transparencia y el adecuado uso de estos fondos".

Por su parte, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha querido reconocer "el esfuerzo y compromiso del grupo de IU en Belmez", destacando que "demuestran cada día que trabajan por su pueblo, por su desarrollo y, sobre todo, por mejorar la calidad de vida de sus vecinos", siendo ejemplo de que "IU es la única garantía de dirigentes que ponen los ayuntamientos al servicio de sus vecinos", por lo que ha elogiado "la constancia y determinación" de IU en Belmez para "lograr esta recuperación de fondos", en "un claro ejemplo de compromiso con el bienestar de su municipio".