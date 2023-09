IU Córdoba califica de “velatorio por la frustración” la convocatoria del PP en Madrid

CÓRDOBA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha señalado que la convocatoria del Partido Popular, que va a celebrar este domingo en Madrid, "no es ni más ni menos que un velatorio por la frustración", porque "no terminan de entender que en este país no ha habido una mayoría democrática que le dé la gobernabilidad y el Gobierno de España".

Pérez considera que "no entienden cómo funciona la democracia, solo buscan torpedear un posible gobierno progresista que, no olvidemos, ha impulsado numerosas medidas que han mejorado la vida de miles de personas en nuestra provincia, a través de la reforma laboral o de la subida del Salario Mínimo Interprofesional" (SMI), entre otras.

"Además, mientras se habla del posible gobierno progresista, no se habla de la nefasta gestión que está llevando a cabo el gobierno andaluz, el municipal y lo que lleva el provincial en Córdoba.

La realidad de esta cortina de humo", ha añadido en un comunicado, es que les está sirviendo a los dirigentes del PP para "tapar sus vergüenzas en una provincia que está siendo muy castigada por sus políticas".

Pérez ha advertido que Córdoba "está sufriendo en estos últimos años el cierre de decenas de centros educativos, con el agravio que ello conlleva para los municipios menores de 20.000 habitantes, y el colapso en los hospitales y centros de salud públicos, donde "no hay profesionales sanitarios para atender los hombres y mujeres de nuestra provincia".

El coordinador provincial ha pedido a los dirigentes del Partido Popular, al alcalde, al presidente de la Diputación y Juanma Moreno, que "se pongan a trabajar y afronten de verdad los problemas de la provincia de Córdoba, y dejen de inventarse velatorios para llorar una frustraciones de no entender cuáles son las mayorías democráticas".