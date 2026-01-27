IU Córdoba critica el "colapso" de los servicios públicos y reclama inversiones para la provincia

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, en la sede provincial de su formación. - IU

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha advertido este martes que la provincia sufre "un auténtico desastre demográfico, económico y social", siendo la primera del país en pérdida de población, y ha señalado que esta situación es consecuencia directa del "deterioro de los servicios públicos y de la falta de un modelo de desarrollo que garantice empleo y derechos".

Según ha informado IU en una nota, Pérez ha alertado del "colapso sanitario" que padecen los hospitales y centros de salud de la provincia, citando los casos de Palma del Río, Puente Genil, Peñarroya-Pueblonuevo, Montilla, Pozoblanco, Cabra o Córdoba capital, con listas de espera que alcanzan "hasta 20 días en Atención Primaria" y con numerosos centros "sin pediatra", lo que supone "una grave amenaza para el presente y el futuro de nuestros pueblos".

En materia de dependencia, Pérez ha señalado que "en la provincia de Córdoba fallecen cada día tres personas sin recibir una prestación a la que tienen derecho", acusando al Gobierno andaluz del PP de "incumplir de forma sistemática la Ley y perder solicitudes", mientras se mantiene una situación "injusta e inhumana para miles de familias".

También ha criticado la política educativa de la Junta de Andalucía, aludiendo, a este respecto, a "la privatización de la Formación Profesional y el recorte de 60 líneas educativas en la provincia", una decisión que, a juicio de IU, "profundiza en la desigualdad territorial y social".

En el ámbito económico, Sebastián Pérez ha lamentado la "ausencia total de un plan de empleo e industrialización para Córdoba", recordando los recientes casos de "explotación laboral conocidos" y señalando que "sin industria y sin empleo digno no hay futuro posible para esta provincia".

En cuanto a la gestión del PP al frente de la Diputación de Córdoba, ha asegurado que se caracteriza por la "parálisis, el clientelismo y la falta de proyecto". Pérez ha recordado que "cuando Izquierda Unida gobernaba la Diputación se destinaban 30 millones de euros a inversiones municipales, mientras que ahora el PP apenas plantea diez millones", al tiempo que denuncia "más de 250 convenios a dedo para financiar a sus amiguetes y a organizaciones ultracatólicas y ultraconservadoras".

Sobre la gestión del agua, el coordinador provincial de IU ha denunciado "el despilfarro de más de cinco millones de euros en la ETAP de Sierra Boyera, en el Norte de la provincia, sin una sola actuación eficaz contra la contaminación", criticando proyectos como los anunciados en Sierra Boyera y "medidas absurdas, como tapar las algas con lonas o vaciar La Colada, que lo único que hace es exportar agua contaminada".

Pérez ha reivindicado un cambio de rumbo y ha señalado que "toca un año de lucha", destacando como avance la rectificación del Gobierno de España "para incluir al Norte de la provincia en la planificación eléctrica necesaria para la industrialización antes de 2030, una reivindicación impulsada por IU junto a CCOO".

En materia de infraestructuras, ha anunciado que IU presentará iniciativas en el Congreso y en el Parlamento andaluz para recuperar la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón, "fundamental para vertebrar el norte de la provincia".

Además, ha señalado el abandono de carreteras, como la A-421, "que está obligando, en estos momentos tras el accidente de Adamuz (Córdoba), a modificar el recorrido y tener que recorrer más de 120 kilómetros en autobús por la falta de mantenimiento por parte del Gobierno andaluz, un ejemplo más del abandono inversor que sufre Córdoba".

Finalmente, Sebastián Pérez ha asegurado que IU "va a estar defendiendo los servicios públicos, los derechos laborales y la inversión en nuestros municipios", con el objetivo de "generar empleo, fijar población y dejar de ser la cenicienta de este país".

En cuanto al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Pérez ha trasladado "todo el apoyo y el cariño a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a quienes han sufrido este trágico accidente", destacando también "el enorme trabajo de coordinación, responsabilidad y solidaridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del personal sanitario, de los bomberos, de la Policía Local, de Protección Civil y del pueblo de Adamuz, que estuvo a la altura en unos momentos muy duros".