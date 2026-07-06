IU Córdoba exige "responsabilidades" al Gobierno andaluz por su gestión en torno la playa de La Colada

El embalse de La Colada visto desde la zona de playa, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha exigido este lunes "responsabilidades" al Gobierno andaluz "por la gestión realizada en torno a la playa de La Colada, tras su reapertura y posterior cierre al baño por la presencia de cianobacterias", y ha acusado al PP de haber actuado con "una absoluta irresponsabilidad" y de "poner en riesgo la salud de la ciudadanía".

A este respecto y en rueda de prensa, Pérez ha explicado que "el embalse de La Colada sigue contaminado y el PP lo sabe. Lo que no puede hacer es ocultar la realidad y enviar a la gente, a niños y niñas y a personas mayores, a bañarse en unas aguas contaminadas. Eso es una irresponsabilidad".

Así, ha recordado que la Junta de Andalucía "reabrió la playa tras una mejora puntual de los análisis provocada por las lluvias y no como consecuencia de ninguna actuación para combatir la contaminación. No han hecho ni una sola intervención sobre el origen del problema. Han preferido montar una operación de propaganda y pocos días después la propia realidad les ha obligado a volver a cerrar la playa".

Pérez ha lamentado que, "en lugar de asumir responsabilidades, el PP haya tratado de desacreditar a quienes venían alertando de esta situación. Nos llamaban alarmistas por denunciar que la playa no reunía las condiciones para el baño, y los hechos han demostrado que teníamos razón. Lo que debería hacer la Junta es dejar de negar la evidencia y empezar a actuar sobre las causas que provocan esta contaminación".

El coordinador provincial de IU ha criticado además que el Gobierno andaluz "continúe negando un problema" que, a su juicio, "conocen perfectamente los vecinos del Norte de la provincia. Todo el mundo sabe que nadie consume agua del grifo con normalidad y que las aguas del embalse siguen afectadas por la contaminación. Los informes oficiales llevan tiempo alertando del aumento de la contaminación por nitratos y de la degradación de las masas de agua superficiales y subterráneas".

Pérez ha aclarado que "la contaminación por fuentes difusas de origen agrario es una competencia de la Junta de Andalucía", y ha reclamado que el Gobierno que preside el popular Juanma Moreno "abandone la improvisación y asuma de una vez sus responsabilidades".

"La solución --ha proseguido-- pasa por un plan serio de inversiones para acabar con los vertidos contaminantes y por la construcción de una potabilizadora de última generación que garantice agua de calidad a los más de 80.000 vecinos y vecinas del norte de Córdoba. Llevamos años reclamándolo y el PP sigue sin actuar", ha defendido.

También ha advertido de que mantener esta situación supone "poner en riesgo el futuro de una comarca estratégica para la provincia, especialmente en un contexto de crisis climática y de sequías cada vez más frecuentes. No podemos permitir que el Norte de Córdoba vuelva a quedarse sin agua potable teniendo embalses con agua. La Junta debe reconocer el problema, dejar de desacreditar a quienes lo denunciamos y empezar a trabajar junto al resto de administraciones para ofrecer soluciones definitivas".