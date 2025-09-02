IU Córdoba inicia el curso político en busca de reforzar los servicios públicos y combatir la despoblación

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha presentado este martes el inicio del curso político con un mensaje claro, el de "reforzar la defensa de los servicios públicos, impulsar el desarrollo económico y social de la provincia y frenar la despoblación que afecta gravemente a los municipios cordobeses".

Según ha expresado Pérez, IU pondrá en marcha durante los próximos meses una hoja de ruta y un plan de acción para trabajar junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas con el objetivo de construir una sociedad más justa, con derechos para la clase trabajadora y con servicios públicos garantizados.

"Frente a la ola reaccionaria, los recortes y las privatizaciones promovidas por la derecha", IU se propone "avanzar en un modelo de justicia social, progreso y empleo digno que permita que la juventud no se vea obligada a abandonar su tierra".

Asimismo, el coordinador provincial ha trasladado la "absoluta condena de IU Córdoba al genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel y el gobierno de Netanyahu, denunciando el silencio cómplice de los organismos internacionales". Pérez ha exigido la "ruptura de relaciones con Israel y una actuación inmediata de la comunidad internacional" ante lo que ha calificado como un "genocidio televisado".

En el repaso a la situación de la provincia durante el verano, Pérez ha destacado la "gravedad de los datos de despoblación", recordando que Córdoba "es la provincia de España que más población ha perdido en los últimos 13 años, con 33.000 habitantes menos".

A su juicio, este fenómeno refleja "la falta de inversiones y el debilitamiento de los servicios públicos, agudizado por las políticas del gobierno andaluz del Partido Popular". En materia sanitaria, IU Córdoba ha lamentado "el cierre del 75 por ciento de los consultorios por las tardes durante el verano, el colapso de la atención primaria y la derivación millonaria de recursos públicos hacia clínicas privadas".

En educación, ha criticado "el cierre de líneas en la pública y el traslado de titulaciones a universidades privadas", mientras que en meteria dependencia, Pérez ha subrayado la situación "dramática" de muchas familias, con retrasos en valoraciones y resoluciones que "en muchos casos llegan cuando la persona solicitante ya ha fallecido".

La situación ambiental también ha centrado parte de la valoración de IU. Así, sobre el embalse de La Colada, ha alertado "de la contaminación creciente, la falta de inversiones y la irresponsabilidad de permitir el baño en aguas afectadas por cianobacterias tóxicas". Además, desde IU han pedido una "actuación urgente ante los efectos de la lengua azul en la ganadería del norte de la provincia y el mildiu en los viñedos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles".

Otro de los elementos señalados por Pérez ha sido la prevención y respuesta frente a los incendios forestales, reclamando recursos suficientes para los bomberos forestales y una gestión pública que afronte la crisis climática.

Finalmente, el coordinador provincial se ha referido al "debate abierto" tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, reclamando que "la titularidad y gestión del monumento vuelvan a ser públicas, ya que se trata de un bien histórico y cultural que debe pertenecer al conjunto de la ciudadanía".

En resumen, Pérez ha concluido que IU Córdoba arranca este curso político con el compromiso de ser una "herramienta útil al servicio de la mayoría social, defendiendo los derechos, los servicios públicos y un modelo de provincia que apueste por la industrialización, el empleo y el bienestar de sus vecinos".