IU Córdoba inicia el proceso para elegir candidatos que "se rebelen" ante las injusticias y defiendan a sus pueblos

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, en rueda de prensa. - IU

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU Córdoba inicia este mes de septiembre el proceso interno para elegir sus candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales, hombres y mujeres que "se rebelen" ante las injusticias y defiendan a sus pueblos, con el objetivo de "aumentar su representación y conquistar nuevas alcaldías en la provincia".

Tal y como ha indicado IU en una nota, el coordinador provincial, Sebastián Pérez, ha situado este inicio de curso político como "una etapa absolutamente decisiva" y ha defendido la necesidad de contar con candidatos "comprometidos, valientes y capaces" de defender a sus vecinos.

En Izquierda Unida quieren candidatos "que se rebelen, que se rebelen contra la injusticia, contra las desigualdades y por mejorar la vida de sus pueblos", ha señalado Pérez, resaltando que el trabajo de los próximos meses tendrá dos objetivos fundamentales, "elegir a las mejores personas para representar a cada municipio y construir proyectos políticos útiles, reales y pegados al territorio".

Pérez ha reivindicado candidatos capaces de "indignarse" ante los "problemas que afectan a sus vecinos, como las dificultades para acceder a la sanidad pública, la situación de algunos centros de salud, la falta de climatización adecuada en colegios, los problemas de las personas dependientes, el acceso a la vivienda o la falta de empleo público".

En IU buscan "hombres y mujeres que se indignen y luchen por resolver los problemas de vivienda, porque no tengamos suficiente empleo de calidad o porque no haya las inversiones necesarias en infraestructuras y ferrocarril", ha afirmado.

También ha situado la despoblación y el problema del agua en el norte de Córdoba entre las prioridades de IU. Sobre este último asunto, ha denunciado que "la contaminación sigue aumentando sin que se haya tomado ninguna decisión por parte del Gobierno andaluz", y ha reclamado medidas que garanticen el futuro económico y social de los municipios afectados.

PERSONAS COMPROMETIDAS Y PROYECTOS ÚTILES

Sebastián Pérez ha insistido en que el proceso no consiste únicamente en elaborar listas electorales, sino en encontrar personas capaces de liderar proyectos municipales y defender los intereses de sus pueblos, sino que quieren "mujeres y hombres libres, fuertes, capaces y comprometidos, hombres y mujeres que no sean marionetas, que no estén al servicio de intereses ajenos a los intereses reales de sus pueblos".

En este sentido, ha reivindicado la implantación territorial de Izquierda Unida y ha defendido "una alternativa basada en la defensa de los servicios públicos, la igualdad y la justicia social, frente a las políticas privatizadoras y reaccionarias del Partido Popular y la extrema derecha", y la "tibieza" del PSOE.

En IU no quieren "únicamente listas", sino "proyectos útiles, pegados al territorio, reales y conocedores de las realidades para dar respuesta a los problemas de la gente", ha subrayado.

Pérez ha puesto en valor que IU Córdoba cuenta actualmente con más de 120 concejales y distintas alcaldías en la provincia, y ha señalado que el objetivo ahora es seguir creciendo y aumentar esa representación.

La formación aspira "a aumentar toda la fuerza" que actualmente tiene en la provincia de Córdoba", ha afirmado Pérez, asegurando que IU trabajará para conseguir "el mayor número de alcaldías posible y el mayor número de concejales y concejalas posible".

Para concluir, Sebastián Pérez ha remarcado que hay "mucho pasado, mucho presente y mucho futuro. Con ilusión y con fuerza nos ponemos ya en esa hoja de ruta: elegir a las personas que mejor pueden defender a sus pueblos y ciudades y construir proyectos útiles para sus vecinos", ha concluido.