IU Córdoba insta a la Junta a asumir sus competencias para que "la gente del Norte de la provincia tengan agua potable"

CÓRDOBA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha instado este viernes al Gobierno andaluz a que "asuma sus competencias en materia de agua" con el objetivo principal de que "la gente del Norte de la provincia tengan agua potable" en los grifos de sus casas, algo que no ocurre desde abril del pasado año y, en este sentido, ha afeado que los representantes institucionales del PP en la Junta, en la Diputación de Córdoba y en ayuntamientos del Norte no acudieran este jueves a una reunión sobre esta asunto en Villanueva de Córdoba.

En rueda de prensa, Pérez se ha referido así al encuentro al que sí asistieron este jueves en el Ayuntamiento jarote el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, alcaldes de diversos municipios del Norte de la provincia y representantes de distintas organizaciones, incluida la plataforma 'Unidos por el Agua'.

Ante ello, Pérez ha recordado que "80.000 personas en el Norte de la provincia no tienen agua potable", responsabilizando de ello al gobierno del PP en la Diputación y al Ejecutivo popular en la Junta de Andalucía, al que considera que, este asunto, "es un absoluto inepto", pues sigue "sin asumir sus competencias", promoviendo "un debate falso y sin ir a la raíz del problema, que evidentemente es la contaminación del embalse de La Colada, y sin hacer las actuaciones necesarias".

De hecho, a juicio del coordinador provincial de IU, Junta y Diputación están promoviendo "chapuzas que no garantizan un agua potable y de calidad", a la vez que "están poniendo en riesgo el desarrollo económico y social de la provincia y también la salud pública", argumentando, a este respecto, que es "extraño cuando dicen que no tienen competencias en materia de agua", pero proyectan "la conexión definitiva de Sierra Boyera con La Colada".

"No tienen competencias --ha proseguido-, pero firman un convenio la Junta de Andalucía y la Diputación para mejorar una potabilizadora que no funciona, y no tienen competencias, pero sabemos que las dos depuradoras peores de la provincia de Córdoba están en Pozoblanco y en Peñarroya y las obras las financia el Gobierno andaluz".

En definitiva, "es todo un auténtico disparate, porque no tienen competencias pero el otro día anuncian que va a sancionar a 13 explotaciones ganaderas por la contaminación" del agua, lo cual "es un poco extraño", salvo por el hecho de que, "evidentemente, tienen todas las competencias".

Por eso, "lo que no puede ser" es que estuviera convocada "una reunión con todas las administraciones", la de este jueves en Villanueva de Córdoba, y "el Partido Popular toma la decisión de que ningún representante institucional", de la Junta o la Diputación, "se presente" en dicho encuentro para "buscar una solución", la de que "la gente del Norte de la provincia tenga agua potable".

2024

Para IU, según ha subrayado Pérez, solventar el problema del agua e el Norte de la provincia es uno de los retos a los que se enfrenta la provincia en este año 2024, en el que también habrá que afrontar otros "problemas importantes", provocados "por unas políticas neoliberales y de recortes", las que están aplicando los gobiernos del PP en la Junta y la Diputación y que "no están haciendo las inversiones precisas para una provincia que necesita empleo, servicios públicos y un cambio de modelo productivo".

Sin embargo, según ha lamentado Pérez, "el Gobierno andaluz del Partido Popular está abandonando y privatizando de una forma muy peligrosa la sanidad pública, los servicios sociales y, evidentemente, la educación pública".

Frente a ello, el Gobierno de la Nación, desde la izquierda, está desarrollando "decretos que mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía de la provincia de Córdoba, mientras que el PP y la extrema derecha votan en contra de todas esas mejoras de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y de las familias".