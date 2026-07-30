IU Córdoba reclama inversión en servicios públicos para prevenir incendios frente a los "recortes" de PP y Vox

Imagen del reciente incendio, ya extinguido, ocurrido en Cerro Muriano, en Córdoba. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Provincial de IU Córdoba ha defendido este jueves la necesidad de "invertir y reforzar los servicios públicos de prevención y extinción de incendios frente a las políticas de recortes impulsadas por los gobiernos de PP y Vox", y ha alertado de que "negar el cambio climático y debilitar los recursos públicos tiene consecuencias directas sobre la seguridad de la ciudadanía, nuestros montes y nuestro patrimonio natural".

En este sentido, desde IU Córdoba han querido trasladar en una nota su "reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales que están trabajando en los incendios que afectan a Andalucía y al conjunto del Estado", destacando "el esfuerzo, la entrega y la profesionalidad" de bomberos forestales, agentes medioambientales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil y servicios sanitarios.

La formación ha señalado que "el aumento de las temperaturas, los periodos prolongados de sequía y los efectos del cambio climático están generando incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar", por lo que ha reclamado que las administraciones "dejen de mirar hacia otro lado y apuesten por la prevención como una prioridad".

IU ha recordado que las competencias en materia de prevención y extinción corresponden a las comunidades autónomas y ha criticado que "allí donde gobiernan PP y Vox se está produciendo un debilitamiento de los servicios públicos esenciales, reduciendo recursos que son fundamentales para anticiparse al fuego y actuar con garantías".

Así y respecto a Andalucía, IU ha criticado la situación de los dispositivos de prevención, especialmente en relación con los bomberos forestales y los agentes medioambientales. "No se puede exigir a quienes están en primera línea que arriesguen su vida sin garantizarles los medios humanos y materiales necesarios", han señalado desde la coalición de izquierdas.

A su juicio, "los impuestos de la ciudadanía deben servir para proteger aquello que es común", y han defendido que "la inversión en prevención, vigilancia forestal y profesionales especializados no es un gasto, sino una garantía de seguridad y de futuro".

La formación también ha exigido "acabar con los bulos difundidos por la derecha y la ultraderecha" sobre la gestión de los montes y el papel del pastore, porque "no es cierto que el pastoreo esté prohibido ni que sea la causa principal de los incendios. La ganadería extensiva, realizada de forma ordenada y conforme a la normativa, puede ser una herramienta útil para reducir la vegetación y prevenir incendios", han afirmado.

Desde IU han aludido a que la Ley de Montes contempla la ganadería extensiva como una actividad compatible con la gestión forestal sostenible, y ha destacado iniciativas como 'Ramats de Foc' en Cataluña, donde se utiliza el pastoreo controlado como medida preventiva frente al fuego.

En este sentido, la formación ha argumentado que la prevención de incendios debe abordarse desde una "gestión integral" del territorio, en la que participen las administraciones públicas, los profesionales del sector y también los propietarios privados, ya que "más del 50% del terreno forestal corresponde a particulares, por lo que es fundamental que exista una adecuada conservación y mantenimiento de esas parcelas para reducir riesgos y favorecer la protección de nuestros montes".

Como conclusión, desde la Coordinadora Provincial de IU Córdoba han afirmado que "no hay soluciones simples para un problema complejo. Los incendios tienen múltiples causas, pero la respuesta pasa por una mejor gestión del territorio, más prevención, más recursos públicos y políticas de adaptación al cambio climático".