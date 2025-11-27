IU Córdoba traslada su apoyo a la plantilla de Hitachi en una reunión con CCOO y representantes sindicales

Un momento de la reunión de IU con el comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial y local de IU Córdoba ha mantenido una reunión con CCOO Córdoba, representada por su secretaria general, Marina Borrego, y miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, para conocer de primera mano la situación que atraviesa la plantilla tras diez meses de negociación del convenio sin avances significativos.

Según ha informado IU en una nota, durante el encuentro, la coalición de izquierdas ha trasladado su "respaldo absoluto" a los trabajadores, así como su compromiso de acompañarles en este conflicto laboral en todas las instituciones en las que la organización tiene presencia.

El coordinador provincial, Sebastián Pérez, ha avanzado que van a "estar con la plantilla de Hitachi en cada paso del camino, porque no vamos a permitir que se vulneren derechos básicos y que se desoiga a quienes sostienen la actividad de la empresa con su trabajo diario", y ha añadido que "la empresa debe negociar de buena fe y garantizar condiciones laborales dignas, y desde IU no vamos a dejar que esta situación se prolongue sin respuesta".

Desde IU se ha destacado también la "preocupación" por un proceso negociador que, según ha informado el comité de empresa, "acumula meses de propuestas desestimadas por parte de la dirección y decisiones unilaterales que han deteriorado el clima laboral, incluidas modificaciones en condiciones recogidas en convenios anteriores, imposición de nuevas fórmulas de organización del tiempo de trabajo y medidas disciplinarias que han sido calificadas por la parte social como injustificadas".

Además, la plantilla ha expresado que "la empresa continúa rechazando garantizar mecanismos que permitan mantener el poder adquisitivo de los salarios, pese a los datos positivos de actividad y beneficios" en factoría de Córdoba. También han mostrado su "inquietud por la intención de implantar escalas salariales diferenciadas para nuevas incorporaciones" y por la ausencia de avances en cuestiones relacionadas con la organización y distribución de la jornada.

Para Sebastián Pérez, "es imprescindible que se recupere un clima de diálogo real y que la empresa cumpla con su responsabilidad de negociar un convenio justo, que respete los derechos de toda la plantilla", por lo que considera "fundamental que la dirección de Hitachi dé pasos efectivos para desbloquear la situación y garantizar un acuerdo que devuelva estabilidad y confianza al centro de trabajo".

Durante la reunión, IU ha reafirmado que estará "junto a la plantilla en todas las fases del proceso, acompañando sus reivindicaciones y trasladando la situación a los distintos órganos institucionales y políticos" donde tiene presencia, anunciando Pérez que "desde IU vamos a poner todos nuestros recursos a disposición de los trabajadores de Hitachi, para que consigan un convenio digno y unas condiciones de trabajo justas".