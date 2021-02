IU critica que el Parlamento ponga "al mismo nivel" la bandera de Falange con otras como la del movimiento Lgtbi

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo (IU) ha criticado este miércoles que desde la Mesa del Parlamento se haya puesto "al mismo nivel" simbología diferente como, según ha remarcado, son banderas como la de la Falange Española o la del movimiento Lgtbi.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento, la representante de Adelante se ha pronunciado así en relación a la comunicación que cursó la semana pasada la Mesa del Parlamento a los diputados no adscritos para que retiren diferentes banderas, una de Falange y otra representativa del colectivo Lgtbi, de los espacios comunes que les cedió y les conminó a retirar antes de este miércoles.

Ana Naranjo ha apuntado que "lo que se manifestó" a través de dicho escrito por parte de la Mesa fue "una regulación en torno a la utilización de los espacios públicos" del Parlamento "y de la simbología que en ellos existe o que se puede reflejar" en ellos, pero ha querido "hacer una distinción que no hizo" el órgano de gobierno de la Cámara.

Así, ha subrayado que "no podemos comparar banderas como la Lgtbi u otras que se insertan con la reclamación de derechos y libertades dentro de un marco constitucional" con "la bandera que representa a aquellos que fusilaron al padre de la patria andaluza", Blas Infante, en alusión a la de Falange que luce en la dependencia que utiliza la diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez, expulsada el año pasado del grupo de Vox.

Ana Naranjo ha criticado que la presencia de esa bandera se está "permitiendo con la complicidad hasta ahora del Parlamento de Andalucía, para vergüenza de muchos diputados" que "hemos tenido que presenciar que el yugo y las flechas" estén presentes "en pleno Parlamento de Andalucía".

"Me quedo sin palabras ante los episodios que nos está tocando ver aquí", ha indicado la diputada de IU, quien ha llamado en esa línea a "hacer una reflexión en torno a lo que está ocurriendo", porque "no ha lugar a equiparar" banderas como la del movimiento Lgtbi "con otras que no tienen nada que ver con nuestro modelo democrático ni con los valores que se sustentan en nuestros principios constitucionales", según ha remarcado.

Ha agregado que, "si las equiparamos, estamos lanzando un mensaje engañoso a la ciudadanía", y "el comunicado de la Mesa ponía en el mismo nivel una simbología y la otra, y no podemos frivolizar con eso, y más con la que está cayendo por parte de la extrema derecha", según ha aseverado Ana Naranjo.