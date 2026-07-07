IU destaca la inversión de 450.000 euros del Gobierno de España para la Casa Grande de Fuente Carreteros (Córdoba)

Alberto Ruiz (centro), entre Irene Ruiz y Sebastián Pérez, ante la Casa Grande de Fuente Carreteros, dañada por las borrascas. - IU

FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Fuente Carreteros, Alberto Ruiz, junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y la portavoz del grupo provincial de IU en la Diputación cordobesa, Irene Ruiz, ha informado este martes de la concesión de una subvención de 450.000 euros por parte del Gobierno de España para la rehabilitación de la Casa Grande, un edificio "gravemente afectado por las borrascas" registradas entre finales del pasado año y principios de este.

Según ha informado IU en una nota, los representantes de la coalición de izquierdas han resaltado esta inversión, al considerar que "supone una respuesta a las necesidades de los municipios afectados por los temporales y permitirá acometer una actuación que habría resultado inasumible para un ayuntamiento del tamaño de Fuente Carreteros".

El alcalde ha explicado que el inmueble ya presentaba problemas estructurales, por las características del terreno, pero es que, además, los últimos episodios meteorológicos agravaron definitivamente su estado. "La estructura se ve claramente que está partida y además ha entrado mucha agua en el interior y ha hecho que ya los daños que tiene sean irreversibles", ha señalado.

La financiación procede de la línea de ayudas habilitada por el Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas y permitirá ejecutar una actuación integral, que incluirá la demolición de la parte afectada, el refuerzo de la cimentación mediante micropilotaje, la reconstrucción del edificio y la mejora de los sistemas de drenaje e impermeabilización para prevenir futuros daños.

Ruiz ha recordado que el Ayuntamiento estaba a la espera del proyecto técnico que elabora el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación, y ha avanzado que "la previsión es recibirlo a finales de septiembre, para licitar las obras por la vía de emergencia y acelerar su ejecución".

Por su parte, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha recordado que desde la organización "se trasladó a las distintas administraciones la necesidad de habilitar ayudas para los municipios afectados por las borrascas", y ha destacado que la respuesta del Gobierno de España "ha sido más que positiva".

La portavoz de IU en la Diputación, Irene Ruiz, por su lado, ha señalado que esta ayuda refleja "la voluntad de gobernar para los territorios y para el municipalismo", y ha destacado que el Gobierno de España ha trabajado para "atender las necesidades de los municipios afectados, permitiendo, no solo reparar los daños, sino también prevenir que vuelvan a producirse en el futuro".

También ha aludido al trabajo desarrollado desde el grupo de IU en la Diputación, "para lograr nuevas inversiones para Fuente Carreteros, entre ellas una partida de 100.000 euros para la electrificación del recinto deportivo, y el refuerzo de distintas líneas de financiación destinadas a mejorar los servicios públicos y el desarrollo del municipio".