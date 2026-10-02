IU exige al Gobierno provincial del PP que cumpla el acuerdo de 5 millones para los municipios de Córdoba

La portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz. - IU
CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, ha reclamado al presidente de la institutción provincial, Salvador Fuentes (PP), que "cumpla el compromiso alcanzado para poner en marcha un plan extraordinario de cinco millones de euros para los municipios de la provincia", un acuerdo que, a 2 de octubre, "sigue sin concretarse".
Según ha informado IU en una nota, Ruiz ha señalado que "estos fondos estaban destinados a inversiones financieramente sostenibles", siendo "uno de los principales objetivos" que los ayuntamientos pudieran "impulsar actuaciones relacionadas con la vivienda", todo ello "en un momento en el que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales dificultades para muchas familias".
Sin embargo, "estamos a 2 de octubre y seguimos sin saber cómo se va a coordinar este plan, cómo se va a gestionar ni cuánto va a corresponder a cada municipio", ha criticado la portavoz provincial, que considera que la Diputación "no puede seguir demorando una decisión que afecta directamente a los ayuntamientos y, por tanto, a sus vecinos".
Para IU, la Diputación "debe concretar cuanto antes las condiciones del plan para que los municipios puedan conocer los recursos de los que dispondrán y empezar a preparar sus inversiones". "No estamos hablando de una propuesta nueva, sino de un compromiso que ya se alcanzó y que ahora hay que cumplir", ha apuntado Ruiz.
La portavoz provincial ha cuestionado la gestión del Gobierno del PP "ante la falta de avances", señalando que "a estas alturas solo caben dos posibilidades: que no haya voluntad política para cumplir lo acordado o que quienes se presentan como grandes gestores no sean capaces de poner en marcha un plan que ellos mismos comprometieron".
Para finalizar, Ruiz ha reclamado al presidente de la Diputación que "deje de aplazar este compromiso y lo materialice ya", especialmente ante la situación que atraviesan muchas familias para acceder a una vivienda. "Los recursos públicos tienen que llegar a los municipios y convertirse en respuestas para la gente. No pueden quedarse en un cajón", ha concluido.