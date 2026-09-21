IU-Jaén valora el acuerdo sobre transporte escolar y cuestiona "por qué no sé alcanzó antes de comenzar el curso"

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Jaén, Miguel Manuel García, junto a otros responsables de la formación. - IU-JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Jaén ha valorado este lunes el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y Unibús para restablecer el transporte escolar en la provincia y ha preguntado "por qué no se alcanzó antes de comenzar el curso".

Así lo ha indicado el coordinador provincial Miguel Manuel García, quien ha celebrado que se podrán recuperar las 56 rutas de transporte que estaban desiertas al no concurrir empresas --por condiciones que abocaban a trabajar a pérdidas-- y el servicio para más de 1.600 estudiantes.

"Que, finalmente, haya un acuerdo es una buena noticia para las familias, pero no puede servir para borrar la nefasta gestión de la Junta", ha destacado en una nota. En este sentido, ha incidido en "por qué no se llegó antes" si ahora sí se puede llegar a él.

García ha cuestionado "en qué estaban pensando" los responsables de la Consejería de Educación "mientras las familias tenían que organizarse por su cuenta para llevar a sus hijos e hijas a clase".

Ha añadido que la propia Junta calificó la situación como "anómala" y que las familias tuvieron que movilizarse para conseguir una solución, por lo que IU-Jaén mantiene su petición de cese del delegado territorial, Francisco José Solano, y reclama responsabilidades políticas por una situación que era "evitable".

"Nos alegramos de que el alumnado recupere su transporte. Pero solucionar el problema después de que comience el curso y después de las protestas de las familias no convierte en buena una gestión que ha dejado a más de 1.600 estudiantes sin un servicio esencial", ha concluido el coordinador provincial.