IU-Jaén valora la postura del PSOE-A con sus ediles en Lahiguera tras la moción, pero es "tarde" y "el daño está hecho"

Archivo - Miguel Manuel García (d) en una imagen de archivo tras su elección como coordinador provincial de IU. - IU-JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en Jaén ha valorado la postura del PSOE de Andalucía con respecto a sus concejales en el Ayuntamiento de Lahiguera --donde ya gobiernan los socialistas tras aprobarse la moción de censura presentada junto dos exediles de IU--, si bien ha lamentado que "llegan tarde" y "el daño ya está hecho".

Así lo ha indicado a Europa Press el coordinador provincial de IU, Miguel Manuel García, después de que el PSOE-A haya solicitado a la dirección federal del partido la apertura inmediata de un expediente de expulsión a los tres miembros del grupo municipal "por incumplir el Pacto Antitransfuguismo".

"Han tenido 15 días para tomar esta decisión y, por lo menos, haber presionado sobre los concejales de su formación y que hubieran retirado la firma de la moción de censura. Pero no lo han hecho y, a consecuencia de ello, ahora tenemos una alcaldía gobernada por cinco concejales que han sido de diferentes partidos, pero que ahora mismo son no adscritos, son tránsfugas", ha afirmado.

En este sentido, García ha considerado que "es una situación que se podía haber evitado desde un primer momento, con diálogo, con ganas de buscar la estabilidad real y lo que se merecen los vecinos de La Higuera".

En todo caso, ha recalcado que "éste era el único camino, una vez tomada la decisión de ir para adelante, con la moción de censura". "Nosotros estamos de acuerdo con que se respete el Pacto Antitransfuguismo y las consecuencias tienen que ser éstas para cualquiera que lo incumpla", ha señalado el alusión a esa petición de expulsión.