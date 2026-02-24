IU llama a diputados del PP-A a apoyar la medida de "topar" precios de productos esenciales en situaciones de emergencia

El coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha emplazado este martes a los diputados andaluces del PP a apoyar la convalidación de la medida de "topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia" que ha acordado el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, y que el dirigente de IU considera "necesaria, justa y valiente".

Así lo ha trasladado Toni Valero en unas declaraciones distribuidas a los medios de comunicación este martes, a dos días de que el Pleno del Congreso vote --este próximo jueves, 26 de febrero--, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, que son los de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones y el que incluye la referida medida de limitar precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.

Se trata, según ha defendido el representante de IU, de "una medida que pone a las personas por delante de los especuladores", y que "dice con claridad que, cuando Andalucía sufre, cuando nuestros pueblos y ciudades quedan paralizados por una catástrofe, nadie va a lucrarse a costa del dolor de la gente", de forma que, con esta iniciativa, "se acaba" el ver cómo "algunos aprovechan" una "tragedia para subir precios y hacer caja".

Toni Valero ha emplazado a los diputados del PP andaluz a aclarar si "van a votar a favor de proteger a la ciudadanía andaluza, o van a dar la espalda una vez más a su propia gente", y en esa línea se ha preguntado si el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "va a ponerse de perfil, como tantas otras veces cuando se trata de defender a Andalucía frente a los abusos", o si "va a volver a priorizar las instrucciones que llegan de 'Génova 13' --en referencia a la sede nacional del PP-- por encima del bienestar de los andaluces".

"Andalucía no es el patio trasero de nadie. Y los diputados andaluces tienen un mandato", el de "defender los intereses del pueblo andaluz", según ha aseverado Toni Valero, quien ha querido dejar claro que desde IU Andalucía "no sólo apoyamos esta medida con convicción, sino que exigimos a los representantes andaluces en el Congreso que voten en coherencia con este mandato", desde la premisa de que, "o se está con la gente, o se está con los especuladores", según ha sentenciado para finalizar.