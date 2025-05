IU llama en Sevilla a que si EEUU "ya no es un socio fiable" se cuestione la permanencia de sus bases en Rota y Morón

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU federal, Antonio Maíllo, ha rechazado en Sevilla el programa de rearme en defensa de la Unión Europea y ha criticado que si Estados Unidos "ya no es un socio fiable" no se cuestione "la permanencia de las bases norteamericanas en territorio andaluz, la de Rota y de Morón". Sobre estas instalaciones, ha explicado que desde IU plantean que ambas se conviertan "en bases humanitarias, reforzando sus plantillas pero para usos humanitarios y pacíficos, y no para usos bélicos".

En una atención a medios antes del inicio de la manifestación contra el rearme convocada por la plataforma 'Andalucía por la Paz', Maíllo ha asegurado que con esta movilización pretenden que la sociedad sea protagonista de un debate clave para nuestra vida, como un debate de seguridad", que no puede desembocar en "la ecuación de más armas y más balas".

El líder de IU ha hecho bandera de la postura pacifista tradicional de su formación --nacida al calor de las movilizaciones contra la OTAN de cara al referéndum de 1986-- y ha asegurado así que su rechazo al rearme no se trata "de un postureo de última hora, ni una propuesta tacticista".

Además, ha hecho hincapié en que "si hay concentración de recursos para gastos militar, va a haber recortes sociales para gastos sanitarios, en educación o en vivienda, donde Izquierda Unida va a poner la principal prioridad en su política en 2025".

Según Maíllo, el rearme bélico "no es un rearme aislado, tiene mucho que ver con las políticas expansionistas de Trump, con las políticas de aranceles que agreden al campo en Andalucía y en otros territorios del Estado, y con los nuevos aranceles en estilo matonismo que tienen consecuencias económicas y sociales".

El dirigente ha sostenido que el incremento militar del 5% propuesto por la OTAN "es inviable y supondría la ruina" para España, y ha remarcado que "todavía no hemos conseguido en la democracia española que la reivindicada aspiración al 5% del PIB en Educación se haya conseguido".

"Las dimensiones son de tal calibre que impedirían ni siquiera poder elaborar unos presupuestos. Sería absolutamente la ruina para las políticas públicas de nuestro país", ha asegurado.

Preguntado por si la asistencia de Podemos puede verse reflejado en una candidatura conjunta, Maíllo ha apuntado que su organización "está en la preocupación por las políticas de vivienda" y en la apuesta por la paz "como modelo de sociedad y de seguridad y defensa".

"Nosotros hablamos por nosotros, planteamos espacios unitarios y necesarios para hacer de este país un mejor país, de mayor justicia social. Quien quiera construir esa política unitaria será bienvenido y quien quiera romperla tendrá que responder a su razón", ha planteado.

VALERO: "CON MÁS ARMAS NO SE CONSTRUYE LA PAZ"

Otro de los dirigentes que han asistido a esta manifestación ha sido el coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha felicitado en primer lugar "a la plataforma que contempla más de 40 organizaciones", que ayuda a "esa capacidad de agitación y concienciación muy necesaria en estos momentos, teniendo en cuenta esa ofensiva militarista que se abre paso en la Unión Europea".

Valero ha rechazado "una ofensiva militarista sin precedentes" que "está dejando sin atender crisis climáticas y humanitarias", y ha abogado por que "la paz no solo es muy necesaria, sino que la paz es urgente, y no se construye con más armas, muy al contrario".

En este sentido, ha criticado la propuesta de Europa de invertir "hasta 800.000 millones de euros en más armas", un plan considerado por Valero como "disparate, una barbaridad", que supone "normalizar la guerra como fórmula de resolución de los conflictos". Al contrario, ha defendido que hace falta "un modelo de seguridad distinto, un modelo de seguridad compartido, común y basado en el derecho internacional".

"Decimos algo que es de sentido común, la seguridad humana en Europa se garantiza si se invierte, por ejemplo, en nacionalizar el sector energético, en soberanía alimentaria, en reforzar la sanidad pública y, por supuesto, rompiendo relaciones comerciales con el estado genocida de Israel", ha señalado.

Así, ha apuntado que "desde la calle vamos a impulsar un movimiento pacifista que garantice la seguridad humana para Europa, e Izquierda Unida va a formar parte, como siempre ha hecho, de ese movimiento pacifista, democrático y ciudadano que garantiza la seguridad humana para nuestro país y para Europa".