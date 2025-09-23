IU lleva al Pleno de la Diputación de Córdoba una moción en defensa del transporte para pacientes de hemodiálisis

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial de IU en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno de la institución provincial una moción "en defensa del servicio de transporte esencial para pacientes de hemodiálisis en la provincia", para que se inste a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía "al restablecimiento inmediato del modelo de gestión actual del convenio que se venía desarrollando con Alcer Córdoba".

Esta moción, según ha informado IU en una nota, "surge tras la decisión de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de no prorrogar el convenio histórico que mantenía con Alcer Córdoba para la gestión de los traslados de pacientes de hemodiálisis. Una decisión que ha provocado la oposición y profunda preocupación de las asociaciones Alcer Córdoba, Autacor, la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba y APAT, al suponer la ruptura de un modelo que ha demostrado eficacia, humanidad y eficiencia durante más de 30 años".

El servicio de taxi para hemodiálisis, "gestionado con éxito por Alcer, ha sido un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la adherencia al tratamiento de cientos de pacientes. Su supresión es un grave error, que recae directamente sobre las personas afectadas, haciéndolas más vulnerables a las consecuencias de su patología".

Desde IU se ha subrayado que esta medida, "justificada por la Junta bajo el pretexto de una fría homogeneización administrativa, demuestra una preocupante desconexión con la realidad de los pacientes y con la eficiencia real de los servicios públicos. Es incomprensible que se desmantele un sistema que funciona perfectamente para imponer otro más costoso, para las arcas públicas y perjudicial para los pacientes más vulnerables".

Entre las ventajas del actual servicio de taxi, según han indicado desde IU, se encuentran "la rapidez y puntualidad en los trayectos, evitando paradas múltiples, como ocurre", en cambio, "en las ambulancias colectivas, algo crucial para pacientes que, tras su tratamiento, suelen encontrarse fatigados y con molestias".

Además, el servicio que hasta ahora se prestaba, "garantiza confort, privacidad y un entorno más seguro para pacientes inmunodeprimidos, reduciendo su exposición a contagios en comparación con vehículos compartidos".

Por último, desde el punto de vista económico, IU ha recordado que "el coste por trayecto en taxi es muy inferior al de movilizar una ambulancia, lo que convierte al servicio en una opción altamente adecuada por coste-eficiente y permite liberar recursos de emergencias sanitarias para casos estrictamente necesarios".

La moción de IU subraya que "el paciente debe ser el centro de todas las decisiones sanitarias", y alerta de que "el desmantelamiento de un sistema que funciona perfectamente es un grave error que pagarán directamente los pacientes". Por todo ello, IU propone al Pleno "instar a la Junta al restablecimiento inmediato del modelo de gestión actual del convenio, garantizando un transporte digno, seguro y eficiente para los pacientes de hemodiálisis de la provincia".